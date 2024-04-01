«Ζητάμε διπλές εκλογές το Ιούνιο και γενικά εκλογές, το αίτημα θα είναι πάντα και διαρκώς στο τραπέζι» δήλωσε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά.

«Μία σειρά από σκάνδαλα απαιτούν η κυβέρνηση να μπει ξανά στο ζύγι. Η κυβέρνηση έχει φθορά, ανεξάρτητα από το τι λένε οι δημοσκοπήσεις» δήλωσε η κα. Κεγαγιά.

Για τους διεθνείς παρατηρητές

«Δεν είναι δεδομένο το αδιάβλητο των εκλογών γι αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές με διεθνείς παρατηρητές» είπε η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα το σκάνδαλο δεδομένων Facebook-Cambridge Analytica.

Για την κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο έγκλημα των Τεμπών

Είναι λίγα όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί γύρω από το έγκλημα στα Τέμπη; θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όπου την πλειοψηφία την είχε η ΝΔ, έπραξε σωστά; Το ότι αποκλείστηκαν κομβικοί μάρτυρες; Το ότι δεν πήγαν κομβικοί μάρτυρες; Το ότι δεν πήγαν πρώην υπουργοί Μεταφορών της ΝΔ, ο κ. Λιάπης και ο κ. Στυλιανίδης, αλλά πήγαν ο κ. Ρέππας και ο κ. Βερελής; Αφού ήταν από το 1977 η περίοδος εξέτασης, γιατί εξαιρέθηκαν αυτοί οι δύο πρώην υπουργοί της ΝΔ από τον κατάλογο των μαρτύρων; Ο κ. Γενιδούνιας; Ο κ. Τσαλίδης με το περίφημο έγγραφο;

Ο κ. Καραμανλής ήρθε στη δική σας εκπομπή και έλεγε ότι «δεν είχα δεχθεί καμία προειδοποίηση σε σχέση με ζητήματα ασφαλείας». Τι είναι προειδοποίηση για τον κ. Καραμανλή; Να βλέπει μόνο τα τρένα να συγκρούονται; Ειλικρινά, τι άλλο από προειδοποίηση, μπορεί να είναι, να έρχονται τα σωματεία των εργαζομένων, να έρχονται οι διευθυντές και τα επιτελικά στελέχη στους σιδηροδρόμους και να λένε ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας;

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε ότι έχει δυσκολίες να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης και να κάνει τη δουλειά της, γιατί κάποιοι της βάζουν εμπόδια.

Για την ανάγκη προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση των ευθυνών του Κώστα Καραμανλή

Στη συνεδρίαση της Βουλής επί της πρότασης μομφής, η κυβέρνηση κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα να καταθέσουν κατηγορητήριο, προκειμένου να συναινέσει στη ψήφιση προανακριτικής επιτροπής. Έρχεται σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση δια του Προέδρου της και λέει: ιδού το κατηγορητήριο. Νομίζω ότι είναι σαφή τα πράγματα.

Μέλημα του ελληνικού λαού είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια για ένα έγκλημα στο οποίο ακόμη και τώρα επιχειρείται η συγκάλυψη, με μονταζιέρες, μπετονιέρες, μπαζώματα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι, με e-mails και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με υποκλοπές. Ας έρθουμε σε μια κανονικότητα για να ασχοληθούμε και με αυτά που επίσης απασχολούν τον πολίτη, την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Με τον ελληνικό λαό να μη μπορεί να ζήσει, η κυβέρνηση παριστάνει ότι όλα είναι καλά και ότι η οικονομία «πετάει», με τις επενδύσεις να έχουν μειωθεί.

