ΠΑΣΟΚ: H αναλγησία Μητσοτάκη κρατά σε ομηρία χιλιάδες αδύναμους συμπολίτες μας

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε δηκτικά κι απάντησε για την κατηγορία που απηύθυνε ο Κ. Μητσοτάκης πως εκείνο έχει την ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας κι όχι η ΝΔ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Βουλή, για τον προϋπολογισμό .

«Υπενθυμίζουμε στον κ. Πρωθυπουργό ότι το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε από την κυβέρνηση Καραμανλή μία χρεοκοπημένη χώρα με τα τρομακτικά δίδυμα ελλείμματα, ιδιαίτερα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που ήταν το υψηλότερο παγκοσμίως», ανέφερε στο σχόλιό του το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Αν το 2010 οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ψηφίσει όπως ο ίδιος, η επενδυτική βαθμίδα θα ήταν όνειρο θερινής νυκτός και σήμερα θα μετρούσαμε τον προϋπολογισμό σε δραχμές».

Επίσης το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε αναπάντητη την κριτική για την πρότασή του για το ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους σημειώνοντας ότι «είναι γνωστή η αναλγησία του κ. Μητσοτάκη, που προτιμά να κρατά σε ομηρία χιλιάδες αδύναμους συμπολίτες μας, αντί να κάνει συγκροτημένες θεσμικές παρεμβάσεις». «Γνωρίζουμε ακριβώς πόσο κοστίζει. 'Αραγε ο ίδιος γνωρίζει πόσο κόστισαν στον ελληνικό λαό οι απευθείας αναθέσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προκλητικές φοροαπαλλαγές στους λίγους και ισχυρούς;», επισήμανε.

Κι όσο αφορά την εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη για αύξηση 20% στις εφημερίες ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «είναι ψίχουλα κι αποτελεί εμπαιγμό, όταν οι Έλληνες γιατροί και υγειονομικοί είναι από τους χαμηλότερα αμειβόμενους σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι αυξήσεις στους αναξιοκρατικά διορισμένους διοικητές προσεγγίζουν το 45% στον βασικό μισθό προβλέποντας ακόμη και μπόνους παραγωγικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.