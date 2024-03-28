Όλη η Τουρκία συζητά την Τουρκάλα γιαγιά που συγκίνησε τον Ερντογάν.

«Δεν είμαστε μαζί σου μέχρι την Κυριακή, αλλά μέχρι τον τάφο», είπε η ηλικιωμένη, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να φροντίζουν την 98χρονη για πάντα.

«20 χρόνια είμαι δίπλα σου, είμαι μαζί σου... Έδωσα τη ζωή μου» ακούγεται να λέει η ηλικιωμένη.

«Κύριε πρόεδρε, στις προηγούμενες εκλογές ήταν μαζί μας στον προεκλογικό αγώνα. Έπεσε, τρεις μήνες την είχαμε στο νοσοκομείο» ενημερώνει τον Ερντογάν συνεργάτης του.

«Εμείς θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Τουνά! Τη μητέρα μου θα τη βοηθάς μέχρι θανάτου» λέει ο Ερντογάν σε συνεργάτη του.

«Δεν προχωράμε μέχρι την Κυριακή των εκλογών, αλλά μέχρι και τον τάφο. Μέχρι και τον τάφο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» λέει η γιαγιά.

«Εντάξει, άντε πάμε σιγά-σιγά» λέει ο Ερντογάν στη γιαγιά.

«Η Τουρκία ήδη έχει συμφωνήσει με το ΔΝΤ. Μετά τις εκλογές θα εφαρμοστούν σκληρά μέτρα περιορισμού»

Ο ισχυρισμός του Νταβούτογλου για την τουρκική οικονομία προκαλεί σοκ»

ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: Έχουν ήδη συμφωνήσει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δείτε τους λόγους της αύξησης της βαθμολογίας. Ο Ερντογάν που γνωρίζω θα αύξανε το δώρο που δίνει στους συνταξιούχους και θα το πήγαινε στις 5000 λίρες. Γιατί δεν το έκανε;

ΣΙΡΙΝ ΠΑΪΖΙΝ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ HALK TV: Ναι γιατί είπε πως δεν υπάρχουν χρήματα στους συνταξιούχους;

ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ: Διότι στο παρασκήνιο ήδη συμφώνησαν με το ΔΝΤ και ήδη από τώρα εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού της οικονομίας. Σφίγγουν το ζωνάρι..

ΣΕΪΧΑΝ ΑΒΣΑΡ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ HALK TV: Λέγεται πως η Τουρκία θα οδηγηθεί στο ΔΝΤ, ενώ εσείς λένε πως ήδη έχουν συμφωνήσει μαζί τους.

ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ: Ναι, ναι, οπωσδήποτε ναι.

Υπουργός Άμυνας Τουρκίας: «Διασφαλίζουμε τα δικαιώματα στη γαλάζια πατρίδα και στην πατρίδα των αιθέρων μας»

Γκιουλέρ: Κατασκευάζουμε αεροσκάφη, μη επανδρωμένα, επιθετικά ελικόπτερα και αεροπλανοφόρο»

Γιασάρ Γκιουλέρ: Εκτός από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι ηρωικές τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας καταβάλλουν προσπάθειες σε πολλούς τομείς. Από τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων μας μέχρι την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη 'Γαλάζια' και την Πατρίδα των Αιθέρων μας. Να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και στον κόσμο και να αναπτύξουμε την εγχώρια και εθνική αμυντική μας βιομηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά κρίσιμα προϊόντα, όπως τα οβιδοβόλα Fırtına (Καταιγίδα), τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας και τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα επιθετικά ελικόπτερα, το πλοίο TCG Anadolu και τα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί στη διάθεση του ηρωικού στρατού μας.

Τέλος, το εγχώριο και εθνικό μαχητικό αεροσκάφος μας KAAN, που είναι το καμάρι της χώρας μας, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πτήση στις 21 Φεβρουαρίου.

