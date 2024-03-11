Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο στούντιο του ΣΚΑΪ αύριο στην εκπομπή «Αταίριαστοι». Ο Πρωθυπουργός απαντά στον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.
Πηγή: skai.gr
