Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ την Τρίτη

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας

Αταίριαστοι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο στούντιο του ΣΚΑΪ αύριο στην εκπομπή «Αταίριαστοι». Ο Πρωθυπουργός απαντά στον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

