«Ο κινηματογράφος, το θέατρο, η λογοτεχνία και η μουσική, απολαμβάνουν το ειδικό καθεστώς ελευθερίας και προστασίας που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας με τα άρθρα 14, 15 και 16» και «η Πολιτεία σε καμία περίπτωση δεν επιχειρεί να λογοκρίνει την Τέχνη» διευκρίνισε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της «ΝΙΚΗΣ» Κομνηνού Δελβερούδη, ότι «το Ντοκιμαντέρ 'Αδέσποτα Κορμιά' που συμμετέχει στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιεί αφίσα, που βλασφημεί ιερά σύμβολα και πρόσωπα της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως».

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι «στο όποιο προωθητικό υλικό, όπως οι αφίσες και τα τρέιλερ, είναι επιλογή των συντελεστών και δεν εμπλέκονται, ούτε το υπουργείο Πολιτισμού, ούτε το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Δήμας ανέφερε πως «η συγκεκριμένη αφίσα, θεωρώ κι εγώ πως πάσχει αισθητικά. Γνωρίζετε όμως, πολύ καλά, πως η ελληνική κοινωνία ανθρώπων διαθέτει τόσο ώριμη κρίση, γνώση και αντιληπτή ικανότητα και σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει από αυτήν η ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Η ανθρωπότητα έχει καταβάλει διαχρονικά πολύ μεγάλους και αιματηρούς αγώνες για να πετύχει την ελευθερία της έκφρασης μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός δημοκρατικού πολιτεύματος».

Ο υφυπουργός επισήμανε στον βουλευτή, ότι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης διοργανώνεται κάθε χρόνο από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» το οποίο απολαμβάνει αυτοτέλεια. Φέτος διοργανώνεται το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που έχει καταφέρει να γίνει ένας διεθνής θεσμός με πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τα κορυφαία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο. Φέτος το πρόγραμμά του είναι πλούσιο και πολυσυλλεκτικό, όπως και οι παράλληλες δράσεις του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Με αυτό τον τρόπο, το φεστιβάλ προσπαθεί να ανοίξει τον διάλογο για τα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και την κοινωνία, λειτουργώντας ως ένα φόρουμ διεθνούς προβληματισμού και συζήτησης και φυσικά δίνοντας το βήμα σε πολλούς νέους Έλληνες και ξένους δημιουργούς».

