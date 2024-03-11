Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα Τέμπη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των κομμάτων για κοινό πόρισμα.

Επεισοδιακή εξεταστική για τα Τέμπη

Eπεισοδιακή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διακόπτει επανειλημμένα τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Λάζαρο Τσαβδαρίδη αλλά και τον Πρόεδρο της επιτροπής, Δημήτρη Μαρκόπουλο, με την ίδια να παραμένει στην αίθουσα.

«Σας έχω ζητήσει το λόγο κ. Μαρκόπουλε. Είστε όργανο συγκάλυψης και όχι πρόεδρος της εξεταστικής», φώναξε κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να σχολιάζει πως «αποτελούν ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό όσα βιώσαμε σήμερα από μία πρώην πρόεδρο. Συμπεριφορές που εκχυδαΐζουν τον κοινοβουλευτισμό, όλοι καταλαβαίνουμε το εμπόριο θλίψης και τυμβωρυχίας, την ευκαιρία που βρήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εργολάβοι του πόνου που δεν χωρούν σε αυτή την επιτροπή».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε και κατά την τοποθέτηση του εισηγητή της ΝΔ Λάζαρου Τσαβδαρίδη, με την ίδια να φωνάζει «τι ντροπή», «το έγκλημα έγινε δυστύχημα», «πόρισμα υπόθαλψης». Μάλιστα, όταν ανέβηκε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης και πριν λάβει τον λόγο, η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε τα βέλη της εναντίον του, λέγοντας «κύριε Κόκκαλη συμπράττετε και εσείς».

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 223

Νωρίτερα πάντως η συνεδρίαση της εξεταστικής είχε λάβει διακοπή μέχρι τις 17.30 καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε εισβάλει από τις 15.00 στην αίθουσα, 223 πριν την έναρξη των εργασιών της, με την ίδια να αρνείται να αποχωρήσει παρ' ότι η ίδια δεν είναι μέλος της επιτροπής.

Η συνεδρίαση, που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση (ήταν προγραμματισμένη για τις 15.00), άρχισε με την κα Κωνσταντοπούλου να διακόπτει κάθε ομιλητή, φωνάζοντας ότι έχει καταθέσει αίτημα εξαίρεσης του Προεδρείου της επιτροπής με την "κατηγορία" της "υπόθαλψης των υπαιτίων προσώπων του δυστυχήματος των Τεμπών.

«Κα Κωνσταντοπούλου έχετε χάσει την λογική και την ψυχραιμία σας. Δεν θα το κάνουμε πεζοδρόμιο εδώ, εκτίθεστε συνεχόμενα, δεν είναι συμπεριφορά κοινοβουλευτική αυτή», τόνισε ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Δημήτρης Μαρκόπουλος, με την ίδια να συνεχίζει να διακόπτει τον εισηγητή της ΝΔ, Λάζαρο Τσαβδαρίδη:

- ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει αίτηση εξαίρεσής σας κ. Μαρκόπουλε.

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κ. Τσαβδαρίδη συνεχίστε σαν να μην υπάρχει η κα Κωνσταντοπούλου. Δεν υπάρχει!

- ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: 57 νεκροί και πάτε να το θάψετε κ. Τσαβδαρίδη!

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέατρο της Δευτέρας έπαιζε στην δεκαετία του '80 σας παρακαλώ!



Η πρόεδρος του κόμματος είχε εξαιρεθεί από την επιτροπή, κατά την έναρξη των εργασιών της – το περασμένο φθινόπωρο - διότι είναι συνήγορος των οικογενειών των θυμάτων. Σε δήλωσή της, τόνισε πως είχε ενημερώσει με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής για την σημερινή της παρουσία, ενώ υποστήριξε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δεν έχει εξαιρεθεί και δεν την αντικαθιστά η βουλευτής του κόμματος της, Ελένη Καραγεωργοπούλου αλλά την αναπληρώνει.

"Καταγγέλλουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου"

Καταγγέλλουμε την κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παρεμπόδιση των εργασιών της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

"Επέδειξε αυταρχικότητα, αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Εκτόξευσε απειλές εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η δε πρακτική της να λαμβάνει αυθαίρετα και παράνομα τον λόγο, επιχειρώντας να φιμώσει τους συναδέλφους βουλευτές, όταν έχει εξαιρεθεί από μέλος της, ξεπέρασε κάθε όριο" δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

"Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά, η τυμβωρυχία και ο ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, έχει ονοματεπώνυμο: Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόσο καιρό με αποκορύφωση τη σημερινή της συμπεριφορά διεκδικούσε το μονοπώλιο του να είναι συγκλονισμένη, ενώ το μόνο που κάνει είναι να εκμεταλλεύεται απάνθρωπα μια ανείπωτη τραγωδία. Η ακραία αυτή συμπεριφορά της δεν θα περάσει" πρόσθεσε ο κ. Τσαβδαρίδης.

Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση και η ΝΔ επιχειρούν το μπάζωμα των ποινικών τους ευθυνών

«Μετά το μπάζωμα της αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος, η κυβέρνηση και η ΝΔ επιχειρούν το μπάζωμα των ποινικών τους ευθυνών» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τη «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών». «Αυτό που επιχειρείται και σήμερα στην εξεταστική επιτροπή, είναι το μπάζωμα των ποινικών ευθυνών, η υπόθαλψη εγκληματιών-προσώπων ελεγχόμενων ποινικά για το έγκλημα των Τεμπών και η συγκάλυψη των ευθυνών με συσκότιση των συνθηκών διάπραξης του εγκλήματος» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, μίλησε για παράνομη προσπάθεια παρεμπόδισης της παρουσίας της στην επιτροπή, καθώς και για «μπούλιγκ» που υπέστη από βουλευτές της πλειοψηφίας όταν επιχείρησε να αναπτύξει αίτημά της για εξαίρεση του προεδρείου της επιτροπής, διότι, όπως είπε, «επιχειρεί συγκάλυψη ευθυνών και υπόθαλψη ποινικώς ελεγχόμενων προσώπων».

Τόνισε επίσης ότι «αυτό που διαπράττεται αυτή τη στιγμή είναι αυτοτελώς αξιόποινο. Το προεδρείο της επιτροπής, και οι βουλευτές που συμπράττουν στην συγκάλυψη και στην έκδοση ενός πορίσματος, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν τα ελεγχόμενα κυβερνητικά πρόσωπα δηλαδή ο κ. Καραμανλής, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τριαντόπουλος, είναι αξιόποινη πράξη και ελέγχεται» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Προανήγγειλε, δε, ότι ως εκπρόσωπος οικογενειών θυμάτων θα βρεθεί αύριο ενώπιον του εφέτη ανακριτή Λάρισας προκειμένου να επιληφθεί «και αυτών των ενεργειών συγκάλυψης».

Πηγή: skai.gr

