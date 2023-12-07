Κοινή διακήρυξη για την προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας στον τομέα του τουρισμού, υπέγραψαν σήμερα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με τον τούρκο ομόλογό της Μεχμέτ Νουρί Ερσόι κατά τη συνάντησή τους, στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας.

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η διμερής τουριστική συνεργασία πρέπει να διέπεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεννόηση και να αποφεύγονται τριβές και αντιπαραθέσεις που δεν συμβάλλουν στη δημιουργία καλού κλίματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη γόνιμης συνεργασίας.

Ειδικότερα στην διακήρυξη εκφράζεται η κοινή πρόθεση των δύο πλευρών να συσφίξουν και να διευρύνουν τη διμερή τουριστική συνεργασία, με στόχο την αύξηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να υπερβεί το προ της πανδημίας υψηλό επίπεδο.

Συμφωνήθηκε επίσης η κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, καθώς και η επέκταση της συνεργασίας σε τομείς όπως η βιωσιμότητα του τουρισμού, ο «πράσινος» τουρισμός, η ψηφιοποίηση στον τουριστικό τομέα, οι τουριστικές επενδύσεις και η εκπαίδευση.

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι οι ροές επισκεπτών εκατέρωθεν, συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην τόνωση των τοπικών οικονομιών και στη διανομή του πλούτου προς όφελος των κοινωνιών.

Η διαρκής ζήτηση για ειδικές μορφές τουρισμού, υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη και η ευαισθητοποίηση για τον αειφόρο τουρισμό, αποτελούν ουσιαστική ευκαιρία για την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη ενός ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία.

Πηγή: skai.gr

