Το μήνυμα του Κασσελάκη για τα γενέθλιά του: Έτοιμοι για τις νέες μάχες που έχουμε να δώσουμε - Δείτε φωτογραφίες

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Στέφανος Κασσελάκης

«Γενέθλια γεμάτα κόσμο. Φίλοι, συνεργάτες, σύντροφοι. Έτοιμοι για τις νέες μάχες που έχουμε να δώσουμε. Για τον προοδευτικό κόσμο, για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης που γιόρτασε τα 36α γενέθλιά του το βράδυ της Παρασκευής.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

