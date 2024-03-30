Του Αντώνη Αντζολέτου

Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε με την ολοκλήρωση της τριήμερης συζήτησης στη Βουλή. Το σκηνικό είναι ιδιαιτέρως πολωμένο και η σύγκρουση θα θυμίζει εθνικές κάλπες. Αυτό έδειξαν οι 40 ώρες συνεδρίασης της Ολομέλειας από την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το «μέτωπο» των αντιπολιτευτικών κομμάτων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αισθάνεται δικαιωμένος από το γεγονός πως πέτυχε την παραίτηση των δυο στενών συνεργατών του πρωθυπουργού. Πέρα πάντως από τις δυναμικές τοποθετήσεις και τους υψηλούς τόνους ίσως να ήταν άλλη μια χαμένη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα, καθώς ούτε απαντήσεις δόθηκαν ούτε προτάσεις ακούστηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το μέλλον των σιδηροδρόμων στη χώρα. Και αν υπήρξαν χάθηκαν μέσα στα υψηλά ντεσιμπέλ της αντιπαράθεσης των πολιτικών αρχηγών.

Συζητήσεις όπως η πρόταση δυσπιστίας, ακουμπούν πάντα στο προφίλ των πολιτικών αρχηγών. Οι δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών θα κάνουν το «ταμείο» και θα δείξουν νικητές και χαμένους.

Και θα είναι οι πλέον κρίσιμες σχεδόν 70 ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Τα Τέμπη αφορούν την κοινωνία και σίγουρα όσοι στην πλειοψηφία θεώρησαν πως η υπόθεση έκλεισε ένα χρόνο πριν έκαναν λάθος. Το κάθε κόμμα αμέσως μετά τη συζήτηση έκανε τη δική του στροφή δείχνοντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να επιμείνει σε αυτή την υπόθεση, ωστόσο θα απαντά στις βολές της αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός έδειξε με την καρατόμηση των στενών συνεργατών του πως δε θα δεχθεί άλλα «φάλτσα».

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, αν και προγραμματισμένη, ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που στρέφει τα συζήτηση στην οικονομία. Όχι πως με την ακρίβεια στην αγορά θα είναι κάτι απλό που δεν θα προκαλέσει νέο κύμα κριτικής από την αντιπολίτευση. Στο Μαξίμου πιστεύουν πως είναι δυνατόν με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει να υπάρξει ένα καλύτερο αποτύπωμα μέχρι το Πάσχα και να απαντήσουν στον «πόλεμο φθοράς» που δέχονται. Σήμερα ο πρωθυπουργός εντείνει τις εξορμήσεις του για να πιάσει τον σφυγμό του κόσμου. Θα βρεθεί στο Μοσχάτο και θα ακολουθήσει την Τρίτη επίσκεψη στα Καλάβρυτα. Στην κορωνίδα βρίσκεται η διεξαγωγή του συνεδρίου του κόμματος το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα δράσει συσπειρωτικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να φύγει η συζήτηση από τα Τέμπη, ωστόσο χθες – έστω και με καθυστέρηση – παρουσίασε τα πρώτα 153 ονόματα που θα μετέχουν στις προκριματικές κάλπες που θα στηθούν για τις ευρωεκλογές. Ο Στέφανος Κασσελάκης ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και από αύριο θα ξεκινήσει μπαράζ εμφανίσεων με συνεντεύξεις και περιοδείες. Μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί για πέντε ημέρες στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι πως η πρόταση δυσπιστίας, αλλά και οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία δεν τον βοηθά να μένει στο προσκήνιο όπως ο ίδιος επιθυμεί. Είναι μονόδρομος να ρίξει την προσοχή του περισσότερο στην κοινωνία, αλλά και στα social media τα οποία χειρίζεται πολύ καλά.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασαν χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε «ένεση» τόνωσης ηθικού στα στελέχη του στέλνοντας τους το μήνυμα πως αναδείχθηκε στη Βουλή ποιος μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της δεύτερης θέσης με υψηλό ποσοστό και είναι φανερό πως θα επιμείνει και αυτός στην υπόθεση των Τεμπών με τη παρουσία του στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα για τις ποινικές προεκτάσεις του δυστυχήματος που πρέπει να διερευνηθούν. Την επόμενη Κυριακή θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή όπου θα γίνει παρουσίαση των περισσότερων υποψηφίων για το ευρωψηφοδέλτιο.

Αισιοδοξία υπάρχει και στη Νέα Αριστερά όπου ήδη έχουν κλειδώσει οι πρώτες υποψηφιότητες για τις ευρωεκλογές και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει για πρώτη φορά το μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό που συγκροτήθηκε στη συνδιάσκεψη. Τον στόχο του 3% τον θεωρούν απολύτως εφικτό τα στελέχη του κόμματος και ψάχνουν για το κάτι παραπάνω. Ίδιο κλίμα επικρατεί και στην Πλεύση Ελευθερίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αφήνει το αποτύπωμά της στην τριήμερη συζήτηση που προηγήθηκε στη Βουλή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.