«Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650ευρώ και τον πήγαμε στα 830ευρώ. Είχαμε πει ότι θα πάμε σε αλλεπάλληλες αυξήσεις του κατώτατου μισθού και θα τον φτάσουμε μέχρι τα 950 ευρώ. Άλλη μία δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιείται από τη Δευτέρα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης.

«Μία αύξηση 27,7% στον κατώτατο μισθό από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το τιμόνι της χώρας, είναι πραγματικότητα. Το κυριότερο όμως είναι ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει πάνω από 20 επιδόματα», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή μπαίνει μία καλή βάση και για τον υπολογισμό των τριετιών», τόνισε ο κ. Σπανάκης επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό ακολουθείται ο κυβερνητικός στόχος«να πάει ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ».

«Τον κατώτατο μισθό λαμβάνει το 20-22% των απασχολουμένων, περίπου 560χιλιάδες εργαζόμενοι, όταν πέρυσι τον λάμβανε το 24%. Αυτό σημαίνει ότι χρόνο με τον χρόνο οι εργαζόμενοι που ήταν στον κατώτατο μισθό μειώνονται και ο μέσος μισθός αυξάνεται. Σήμερα ο μέσος μισθός είναι στα 1251 ευρώ», υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας.

«Ο κατώτατος μισθός έρχεται για να διορθώσει στρεβλώσεις του παρελθόντος και να ωφελήσει το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζομένων», πρόσθεσε ο κ. Σπανάκης.

Για την ΕΑΣ, ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι «γίνεται μία σοβαρή μελέτη, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Οι στρεβλώσεις και οι αδικίες στην ΕΑΣ, θα λυθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.