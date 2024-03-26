Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για παρατηρητές στις εκλογές: Αντιμετωπίζουμε μια κυβέρνηση με ιστορικό θεσμικών και δημοκρατικών ατοπημάτων 

«Οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται πάντοτε με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Το ίδιο συμβαίνει παγίως σε όλες τις χώρες που ανήκουν στον ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη). Επομένως δεν μιλάμε για πρωτάκουστη πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα» ανέφεραν σήμερα πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «ο λόγος που ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της παρατήρησης στις εκλογές, έχει να κάνει με τους ίδιους τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκε άμεσα η παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η προσφυγή σε βουλευτικές εκλογές:

» Για τη δράση ενός αυτοαποκαλούμενου επιτελικού κράτους που λειτουργεί ως παρακράτος σε βάρος της λειτουργίας των θεσμών και των ατομικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών.

» Γίνονται ήδη εκλογές στην Ελλάδα με παρουσία διεθνών παρατηρητών, αλλά στις τελευταίες εκλογές (Μάιο 23) έχουν γίνει και συγκεκριμένες συστάσεις από τον Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR).

» Το ODIHR είναι ο θεσμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

» Αντιμετωπίζουμε μια κυβέρνηση με συγκεκριμένο ιστορικό θεσμικών και δημοκρατικών ατοπημάτων:

» Η αλλοίωση των ηχητικών ντοκουμέντων για το έγκλημα των Τεμπών, με τρόπο που ενισχύει το κυβερνητικό αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους, και σκοπό, μεταξύ άλλων, να επιδράσει ανάλογα στις έρευνες και τα συμπεράσματα της Δικαιοσύνης, είναι «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

» Κυβερνητικοί παράγοντες που συνδέονται με το πρωθυπουργικό γραφείο ελέγχονται για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, ενάντια στις ανάγκες απρόσκοπτης διερεύνησης του τόπου της τραγωδίας.

» Μέσα στον Μάρτιο ομολογήθηκε η υπεξαίρεση των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων ομογενών που διατηρούσε το Υπουργείο Εσωτερικών , από το κόμμα της ΝΔ. Ένα ακόμη σκάνδαλο που θέτει άμεσα ζήτημα διαβλητότητας των εκλογών.

» Προηγουμένως, ζήσαμε ένα σκάνδαλο υποκλοπών από την ΕΥΠ και μέσω παράνομων λογισμικών παρακολούθησης, το οποίο ήταν αρκετό για να «ρίξει» τρεις κυβερνήσεις και όχι μόνο μία».

