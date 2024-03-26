Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Think Tank του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Εργασία δημοσιοποίησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την παρουσίαση έκαναν η Διάνα Βουτυράκου και ο τομεάρχης Εργασίας του κόμματος, Γιώργος Γαβρήλος, με βίντεο μέσω των social media του Στέφανου Κασσελάκη.

«Στην Ελλάδα της επισφαλούς και κακοπληρωμένης εργασίας, αυτά είναι τα πρόσωπα με τα οποία θα συνθέσουμε ένα τοπίο ασφάλειας στην εργασία», αναφέρει η κ. Βουτυράκου, προσθέτοντας ότι «αυτοί οι διεθνούς κύρους επιστήμονες έρχονται να στηρίξουν τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Για να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική θεσμικής θωράκισης της εργασίας και καταπολέμησης της ανεργίας».

Το think tank Εργασίας αποτελούν οι:

Μαρία Δασκαλάκη

Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London), με ειδίκευση στην Οργανωσιακή Θεωρία. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει εργαστεί σε κορυφαία πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, και αυτή τη στιγμή έχει θέση καθηγήτριας (Professor) στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes, στην Οξφόρδη, όπου ηγείται του Ερευνητικού Κέντρου του Παν/μίου για την Εργασία, την Κοινωνία και τις Παγκόσμιες Προκλήσεις. Παρουσιάζει τακτικά εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έχει πλούσιο συγγραφικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σε τομείς όπως τα εργασιακά δικαιώματα, τις κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας, την κοινωνική καινοτομία, και την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία.

Ευαγγελία Λόλι

Νομικός, ειδική σε θέματα του Δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας. Απόφοιτη της Νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στη Γαλλία. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών ως ειδική σε θέματα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο της Γερμανίας και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Θεόδωρος Κρανιδιώτης

Απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εξειδίκευση σε μελέτες για την πρόληψη βιομηχανικών και εργατικών ατυχημάτων και στα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ασφάλειας στον ιδιωτικό τομέα, είναι εισηγητής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με θέμα τις μελέτες διακινδύνευσης διεργασιών της χημικής βιομηχανίας και υπήρξε εισηγητής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με θέμα τη Βιομηχανική Ασφάλεια και Εκτίμηση Διακινδύνευσης. Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών ασφάλειας και εκτιμήσεις διακινδύνευσης για βιομηχανίες και δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας στους χώρους εργασίας οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Μάριος Λαζάρου

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc)-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιστοποιημένος μέντορας, στην Συμβουλευτική & Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Συμβουλευτική και θεραπεία εξαρτήσεων από το Πανεπιστήμιο του Yale με έξτρα πιστοποίηση από το American Academy of Addiction Psychiatry, Εφαρμογή Επιστημονικών Προτύπων Μεθοδολογίας Έρευνας από το University of Michigan και Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική από το University of Duke. Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη & Δημόσια Διοίκηση (BA), με ειδίκευση στην Πολιτική Ανάλυση - Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 10 χρόνια αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε πολυεθνικές εταιρείες με αντικείμενο εργασίας την παροχή υπηρεσιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και συμβουλευτικής επί των εργασιακών σχέσεων. Ειδικός σύμβουλος σε θέματα μισθοδοσίας, επεξεργασία εταιρικών συμβάσεων και συμβάσεων εργασίας, σχεδιασμός, έκδοση & παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών εταιρείας & κανονισμών εργασίας.

Άδωνης Κουλιούφας

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Θεσσαλονίκης, με 20ετή εμπειρία στο εργατικό δίκαιο και το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Παρίσι 1 (Πάνθεον - Σορβόννη). Πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Μακεδονίας Albatros.

