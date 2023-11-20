"Δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός με έναν εχθρό σαν τη Χαμάς, μπορεί να υπάρξει προσωρινή παύση των εχθροπραξιών για ανθρωπιστική βοήθεια, ή για την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε και με το ισλαμικό κράτος" τόνισε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Noam Katz, στο 7o Thessaloniki Summit.

"Θα κυνηγήσουμε τη Χαμάς, ο πόλεμος δε θα τελειώσει σύντομα, δε μιλάμε για μέρες, αλλά για μήνες" επεσήμανε ο κ. Katz.

Ο πρέσβης του Ισραήλ αναφέρθηκε στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς, στις αρχές του Οκτώβριου, σε περισσότερες από τριάντα κοινότητες στο Ισραήλ, με θύματα αμάχους και στην αρπαγή των ομήρων και περιέγραψε τη Χαμάς ως "τρομοκρατική οργάνωση", που επιδιώκει να καταστρέψει το Ισραήλ.

"Αυτή η επίθεση δείχνει τη φύση του εχθρού. Η Χαμάς ιδρύθηκε το 1987 για να αποτρέψει οποιαδήποτε πιθανότητα ειρήνης" είπε ο κ. Katz και συνέχισε:

"Θέλουν να καταστρέψουν το κράτος του Ισραήλ, αυτή είναι η ιδέα που πήγαν να περάσουν στη διάρκεια των δεκαεπτά χρόνων που διοικούν δικτατορικά τη Γάζα, μέσα από το νηπιαγωγείο, μέσα από το τζαμί..."

Ο κ. Katz είπε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να αποδιοργανώσει και να εξαρθρώσει τη Χαμάς, να τη "διαλύσει εντελώς" και το πολιτικό και το στρατιωτικό σκέλος της, αλλά και να απελευθερώσει τους ομήρους και να προστατέψει τα σύνορά του. Ακόμη , αναφέρθηκε και στην οπτική του Ισραήλ για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι του.

"Δε θα διοικήσει τη Γάζα ούτε η Χαμάς , ούτε το Ισραήλ. Θα τη διοικήσουν οι Παλαιστίνιοι, οι δίκαιοι Παλαιστίνιοι" τόνισε ο κ. Katz και σημείωσε ότι η χώρα του δε θεωρεί εχθρό τον παλαιστινιακό λαό, αλλά αντιθέτως επιδιώκει να τον "απελευθερώσει" από τη Χαμάς, ώστε να υπάρξει μια ελπίδα για την Ειρήνη.

"Κάθε απώλεια, κάθε άμαχος, κάθε παιδί είναι μια τραγωδία. Μια τραγωδία, που δημιούργησε η ίδια η Χαμάς" είπε ο κ. Katz και αφού πρόσθεσε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους Παλαιστίνιους ως ανθρώπινη ασπίδα, συνέχισε:

"Το Ισραήλ συμμορφώνεται με το Διεθνές Δίκαιο στις συρράξεις στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς εμπόδισε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν..."

Για το νοσοκομείο Αλ Σίφα, ο πρέσβης υποστήριξε ότι μετά την κατάληψη του "ούτε μια σφαίρα δεν έπεσε μέσα" και ότι οι στρατιώτες του Ισραήλ φρόντισαν να απομακρύνουν με ασφάλεια το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο κ. Katz ευχαρίστησε για τη στάση τους την ΕΕ και τις ΗΠΑ, αλλά και την Ελλάδα σε ότι αφορά την αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ να υπερασπίσει τον εαυτό τους απέναντι στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς και τόνισε ότι το Ισραήλ επιθυμούσε και επιθυμεί την "ενδυνάμωση" των σχέσεων του με όλα τα κράτη της ευρύτερης περιοχής της Μ. Ανατολής. Κατηγόρησε, όμως, το Ιράν, ως "αποσταθεροποιητή" της ευρύτερης περιοχής για τη στήριξη του στη Χαμάς στη Γάζα και στην Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Τέλος, ο κ. Katz υπογράμμισε ότι οι σχέσεις της χώρας του με την Ελλάδα είναι "ισχυρές και στρατηγικές" και ότι υπό άλλες συνθήκες θα επιθυμούσε να μιλήσει στο συνέδριο για τις προοπτικές συνεργασίας στην ενέργεια και σε άλλους τομείς με την Ελλάδα και την Κύπρο και στην κοινή αναπτυξιακή προοπτική μαζι και με άλλες χώρες της περιοχής και ευχήθηκε να μπορεί να το κάνει αυτό στο επόμενο Thessaloniki Summit. "Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα των χώρων στη Μέση Ανατολή κατέληξε ο πρέσβης του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

