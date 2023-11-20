«H ρήξη ήταν αναπόφευκτη, πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν με μία διγλωσσία χάνοντας και την αξιοπιστία του και ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος που δεν τον επέλεξε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές», εκτίμησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη, η πρώην βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ανεξάρτητο πλέον μέλος του κοινοβουλίου Πέτη Πέρκα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι όλοι φέρουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης.

Κληθείσα να σχολιάσει την τοποθέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι βάζει τον πήχυ στο 17% για τις ευρωεκλογές, σημείωσε: «Ε τώρα τι να πω. Ο κ. Κασσελάκης μας είπε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Και τώρα βάζει τον πήχυ στο 17%. Το έκανε πιο ρεαλιστικό γιατί βλέπει ακριβώς και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μία τάση...δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, μόνο στην κάλπη φαίνεται, αλλά κυρίως στην κατάσταση. Το κόμμα πρέπει γρήγορα - λέω εγώ, εγώ το πονάω, ούτε έχω σκοπό να γυρίζω στα κανάλια να εξαπολύω μύδρους, θα κοιτάξουμε εμείς την επόμενη μέρα, βελούδινο θά'λεγα να είναι το διαζύγιο, ας ακολουθήσει την πολιτική που θέλει αυτό το κομμάτι,εμείς δεν μπορούμε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, κι εμείς θα κάνουμε μια άλλη πολιτική όπως πολύ καλά ξέρουμε».

Ερωτηθείσα για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, τις κινήσεις των ανθρώπων που αποχώρησαν, και την πιθανότητα συνεργασίας με την Εφη Αχτσιόγλου και την ομάδα της σε περίπτωση που -όπως όλα θα δείχνουν- θα αποχωρήσει, η Πέτη Πέρκα ανταποκρίνεται θετικά σημειώνοντας:

«Δεν το συζητάμε αυτό. Μαζί είμαστε ακόμα. Ο καθένας απλώς έχει τον χρόνο του και βεβαίως την άποψή του. Κάποιοι άνθρωποι λένε θα το παλέψω από μέσα. Ο καθένας από μόνος του φεύγει στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε κι εγώ δεν είχα αποφασίσει να φύγω τόσο γρήγορα. Απλώς μετά την Κεντρική Επιτροπή, απ' την ώρα που είχε εκλεγεί ο κ. Κασσελάκης και άρχισε να κάνει δηλώσεις, ή με το απόλυτο πολιτικό κενό στον προεκλογικό αγώνα, καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά.

Ερχεται κάποια στιγμή όμως που κάθε άνθρωπος λέει μέχρι εδώ και μη παρέκει».

Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής απαντώντας στην συνέχεια στο το εάν θα γίνει το νούμερο «10» για να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα η κ. Εφη Αχτσιόγλου, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά:

«Θα αφήσουμε το χρόνο να δείξει. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι σοβαρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με μία κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι το παν, θα βοηθούσε πάρα πολύ το νέο εγχείρημα. Το είδαμε στην πορεία στο Πολυτεχνείο το μπλοκ αυτό, το δικό μας ας πούμε που φύγαμε πρόσφατα, ήταν το πολυπληθέστερο με πάρα πολλούς ανθρώπους, με πολύ μεγάλη αγωνία τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα.

Επομένως το μέλλον είναι ανοιχτό, και για συνεργασίες».

Στην δημοσιογραφική επισήμανση ότι το συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί στην ομάδα της κ. Αχτσιόγλου, η Πέτη Πέρκα υπογράμμισε:

«Μα τι λέτε τώρα, εγώ την δεύτερη Κυριακή την Εφη Αχτσιόγλου στήριξα. Και πολλοί από εμάς, αλίμονο! Αυτοί είναι οι σύντροφοί μας , με αυτούς πορευθήκαμε. Το ότι άλλος φεύγει νωρίτερα, άλλος αργότερα, δεν υπάρχει...αυτό είναι προφανές. Είναι δεδομένο πως όποιος φύγει, μ' αυτό το σκεπτικό, γιατί εντάξει άλλη περίπτωση δεν υπάρχει διαρροής από την κοινοβουλευτική ομάδα ή απ' το κόμμα, προφανώς θα είμαστε όλοι μαζί και θα συνεννοηθούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.