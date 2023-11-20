Λογαριασμός
Εκρηκτική η κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου: Κλιμακώνει τις επιθέσεις της η Χεζμπολάχ

Στις επιθέσεις ο ισραηλινός στρατός απαντά με βομβαρδισμούς στόχων  

Λίβανος

Εντείνεται το μέτωπο της σύγκρουσης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις που εξαπολύει και το Ισραήλ να ανταποδίδει με βομβαρδισμούς στόχων.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν ότι περίπου 25 πύραυλοι και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων την τελευταία ώρα.

Αρκετές από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, ενώ άλλες προσγειώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους.

Τα τρία φορτωμένα με εκρηκτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα φυλάκιο των IDF στα σύνορα.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί και απάντησε με βομβαρδισμούς πυροβολικού. 

Οι IDF αναφέρουν επίσης ότι νωρίτερα έπληξαν πυρήνα της Χεζμπολάχ που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση με αντιαρματικό πυραύλων από το λιβανέζικο χωριό Marwahin και μαχητικά αεροσκάφη, μαχητικά ελικόπτερα και άρματα μάχης έπληξαν άλλες τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στον βόρειο Ισραήλ.
 

