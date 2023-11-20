Εκρηκτική η κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου: Κλιμακώνει τις επιθέσεις της η Χεζμπολάχ

Εντείνεται το μέτωπο της σύγκρουσης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις που εξαπολύει και το Ισραήλ να ανταποδίδει με βομβαρδισμούς στόχων.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν ότι περίπου 25 πύραυλοι και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων την τελευταία ώρα.

The IDF says it struck a Hezbollah cell planning to carry out an anti-tank missile attack from the Lebanese village Marwahin, and fighter jets, combat helicopters and tanks struck other Hezbollah sites in southern Lebanon in response to attacks on northern Israel.



Some 25… pic.twitter.com/vPhOMUrVw6 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 20, 2023

Αρκετές από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, ενώ άλλες προσγειώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους.

Τα τρία φορτωμένα με εκρηκτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα φυλάκιο των IDF στα σύνορα.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί και απάντησε με βομβαρδισμούς πυροβολικού.

Οι IDF αναφέρουν επίσης ότι νωρίτερα έπληξαν πυρήνα της Χεζμπολάχ που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση με αντιαρματικό πυραύλων από το λιβανέζικο χωριό Marwahin και μαχητικά αεροσκάφη, μαχητικά ελικόπτερα και άρματα μάχης έπληξαν άλλες τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στον βόρειο Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

