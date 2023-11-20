Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ότι η Ελληνική Αστυνομία φθάνει καθημερινά σε επιτυχίες κόντρα στο οργανωμένο έγκλημα και ξεκαθάρισε ότι έχει τις ικανότητες, τα στελέχη και την κουλτούρα για να βελτιώνεται συνεχώς.

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει τα στελέχη, τις ικανότητες, τις δυνάμεις και την κουλτούρα να μπορεί και να βελτιώνεται συνεχώς, αλλά και να εγγυηθεί το αίσθημα ασφάλειας που απαιτείται σε μια Δημοκρατία να υπάρχει, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Έιναι ένας «ζωντανός» οργανισμός με τις καλές και τις λιγότερο καλές στιγμές της.

Mε την Αστυνομία συμβαίνει το εξής: Οι επιτυχίες της, οι οποίες είναι καθημερινές απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, στην εξιχνίαση, την καταστολή, αλλά στην αποτροπή του, θεωρούνται -και σωστό είναι αυτό- αυτονόητες.

Ο κόσμος λέει θέλω να έχω Αστυνομία, να με προστατεύει, να εξιχνιάζει το έγκλημα. Είναι αυτονότητες, δεν δίνει κανείς τεράστια σημασία, ούτε τις φωτίζει, ούτε τις αναδεικνύει. Σπάνια λέει καλές κουβέντες.

Οι αστοχίες της, οι κακές της στιγμές είναι αυτές που τονίζονται. Είναι σαφώς λιγότερες, συντριπτικά λιγότερες από το έργο που επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, στις συμμορίες, σε όλους όσοι έχουν παραβατική συμπεριφορά.

Οι επιτυχίες της, που είναι σαφώς περισσότερες, θεωρούνται αυτονόητες, δεν υπερτονίζονται. Οι αποτυχίες της υπερφωτίζονται. Το λέω ως διαπίστωση, όχι ως παράπονο.

Ξέρετε ότι η ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή διάφορα περιστατικά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν και με την Ελλάδα -για παράδειγμα τα γεωπολοτικά, αυτά που διαδραματίζονται στη Γάζα- μέρα-παραμέρα είναι στο δρόμο σε μικρές ή σε μεγάλες διαδηλώσεις -και στην Αθήνα και αλλού- που αλλού ξεκινούν και αλλού καταλήγουν κατά καιρούς.

Είναι εκεί και πρέπει να είναι εκεί για τη δημόσια τάξη, το κυκλοφοριακό, για να έχει τα μάτια και τα αυτιά της ανοιχτά για άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν και συνδέονται με αυτό.

Η ΕΛ.ΑΣ. είναι στα γήπεδα, είναι σε όλες τις μορφές αντιμετώπισης παραβατικότητας. Αυτό που έγινε στο Πολυτεχνείο δεν ήταν κάτι δεδομένο.

Ήταν η επέτειος των 50 ετών, σε πολύ φορτισμένο κλίμα, για μια σειρά από πράγματα και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός -αυτά που αλλάξαμε σε σχέση με το παρελθόν, η συνεχής συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους- έφεραν το αποτέλεσμα που έπρεπε να φέρουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. πάντοτε πρέπει να βελτιώνεται, να εκσυγχρονίζεται, να θωρακίζεται ακόμη περισσότερο, να εξελίσσεται σε δομές, διαδικασίες, να αλλάζει πράγματα, να μην μένει στις διαπιστώσεις».

Αναλυτικά τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και τους δημοσιογράφους Νότη Παπαδόπουλο και Βασίλη Χιώτη

Εξιχνιάζουμε περιστατικά και περιπολούμε – Έχουμε εκπονήσει σχέδιο για τη νεανική παραβατικότητα

Εξιχνιάζουμε τα περιστατικά και περιπολούμε για να γίνονται όσο το δυνατόν λιγότερα περιστατικά. Και αυτό το Σαββατοκύριακο αποτρέψαμε αρκετά και στη Νέα Ιωνία και στο Νέο Ηράκλειο. Είχαμε δράσεις με προληπτικές συλλήψεις και στο Ψυχικό. Με την εμφανή αστυνόμευση, προσπαθούμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, να περιορίσουμε αυτά τα περιστατικά.

Η απάντηση δεν έχει να κάνει μόνο με τη νεανική παραβατικότητα, έχει να κάνει με κάθε μορφής παραβατικότητα. Η ώρα και η στιγμή που θα εξαλειφθεί η οποιαδήποτε παραβατική δράση είναι μία ώρα επιθυμητή από όλους, αλλά, μέχρι να φτάσουμε εκεί, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αφενός μεν να εξιχνιάζουμε, να συλλαμβάνουμε και, επιτέλους, να τιμωρούμε σοβαρά, με ό,τι διάσταση έχει αυτό. Και κατόπιν, να ενισχύουμε την αποτρεπτική ικανότητα. Στο κομμάτι αυτό, το τελευταίο διάστημα, με εστιασμένες δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με δράσεις και στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουμε βελτιωθεί αρκετά και θα προσπαθήσουμε να το βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο.

Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο όπου τις μέρες, για παράδειγμα, που τα παιδιά δεν έχουν σχολεία, Παρασκευή μέχρι Κυριακή, πιο εντατικά, σε συγκεκριμένα σημεία που έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει αυτή η αυξημένη παραβατικότητα, έχουμε εντατικοποιήσει την παρουσία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις υπόλοιπες ώρες ή μέρες δεν γίνεται. Στην Κηφισιά, για παράδειγμα, έχουμε εδώ και 10 μέρες συνεχείς δράσεις όλη τη εβδομάδα και κυρίως από Παρασκευή μέχρι Κυριακή, γιατί ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ με καταγγελίες και περιστατικά, και όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλες περιοχές στο Λεκανοπέδιο.

Αποτέλεσμα αυτής της παρουσίας είναι και η αποτροπή αυτών των περιστατικών, αλλά και η εξιχνίαση και η σύλληψη, περιστατικών διαχείρισης από την πλευρά των αστυνομικών και των αστυνομικών τμημάτων και της Άμεσης Δράσης, όπου αυτά συμβαίνουν. Όσο κι αν εξακολουθεί να ακούγεται μονότονο, μιλάμε για ένα ζήτημα στο οποίο η Αστυνομία καλείται να διαχειριστεί στην τελευταία του έκφανση. Επειδή μιλάμε για τις συλλήψεις 1.500 ανηλίκων, αυτά ήταν τα στοιχεία από την προηγούμενη φορά, αυτή τη φορά τα νούμερα έχουν πολλαπλασιαστεί και μιλάμε για παιδιά 13 και 14 ετών.

Αναφερθήκατε στο περιστατικό με τους Κροάτες. Ήταν η πρώτη «γεύση» που πήρα μόλις μια εβδομάδα που ήμουν εδώ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ήταν μία τεράστια αστοχία, που όμοιά της δεν πρέπει να επαναληφθεί και δεν έχει επαναληφθεί μέχρι τώρα, ακόμη και σε παρόμοια περιστατικά.

Θυμίζω ότι είχαμε ενημέρωση από ξένες Αρχές για την κάθοδο φασιστών στην Ελλάδα, τους Ιταλούς που πιάσαμε στο αεροδρόμιο και άλλους που ξεκίνησαν από τη Βόρειο Ελλάδα, με αφορμή την επέτειο για τα 10 έτη από τη δολοφονία στελεχών της Χρυσής Αυγής. Έγινε η διαχείριση που έπρεπε να γίνει.

Ξέρετε ότι η ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή διάφορα περιστατικά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν και με την Ελλάδα -για παράδειγμα τα γεωπολοτικά, αυτά που διαδραματίζονται στη Γάζα- μέρα-παραμέρα είναι στο δρόμο σε μικρές ή σε μεγάλες διαδηλώσεις -και στην Αθήνα και αλλού- που αλλού ξεκινούν και αλλού καταλήγουν κατά καιρούς, είναι εκεί και πρέπει να είναι εκεί για τη δημόσια τάξη, το κυκλοφοριακό, για να έχει τα μάτια και τα αυτιά της ανοιχτά για άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν και συνδέονται με αυτό.

Η ΕΛ.ΑΣ. είναι στα γήπεδα, είναι σε όλες τις μορφές αντιμετώπισης παραβατικότητας. Αυτό που έγινε στο Πολυτεχνείο δεν ήταν κάτι δεδομένο.

Ήταν η επέτειος των 50 ετών, σε πολύ φορτισμένο κλίμα, για μια σειρά από πράγματα και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός -αυτά που αλλάξαμε σε σχέση με το παρελθόν, η συνεχής συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους- έφεραν το αποτέλεσμα που έπρεπε να φέρουν.

Το τρίτον είναι ότι η ΕΛ.ΑΣ. πάντοτε πρέπει να βελτιώνεται, να εκσυγχρονίζεται, να θωρακίζεται ακόμη περισσότερο, να εξελίσσεται σε δομές, διαδικασίες, να αλλάζει πράγματα, να μην μένει στις διαπιστώσεις.

Έχουμε ένα θέμα με την έλλειψη δυναμικού για διάφορους λόγους. Αλλού αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε με σημειακές βελτιώσεις. Στην Τροχαία έχουμε υπερδιπλασιάσει τους ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους.

Έχουμε ένα θέμα λειψανδρίας στα Α.Τ., το οποίο κληρονομήσαμε μετά από μια παρατεταμένη τέτοιου είδους διαδικασία που με κάποιο τρόπο άδειασαν τα Α.Τ..

Δεν «γεννιούνται» Αξιωματικοί και Αστυφύλακες από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Αυτό που μπορούμε είναι να κάνουμε αναδιάταξη των δυνάμεων, περιμένουμε μια μεγάλη ενίσχυση στο πεδίο την προσεχή άνοιξη. Θα βγουν 800 από τις σχολές, θα τοποθετηθούν εκεί που πρέπει. Φέτος βγήκαν 8, γιατί πέσαμε πάνω στην περίοδο που από πέντε τα εξάμηνα είχαν γίνει έξι. Ήταν μια κακή συγκυρία και αυτή.

Διαπιστώνουμε τα προβλήματα, αναδιατάσσουμε δυνάμεις, χρειάζονται δομικές αλλαγές σε μια σειρά από πράγματα. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την εμφανή αστυνόμευση, πρέπει να γίνει πιο έντονη, κάπως πρέπει να προσαρμόσουμε τις δράσεις μας.

Χρειάζεται σε ό,τι αφορά το να αποκτήσουμε μια πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική υπηρεσία φύλαξης στόχων. Κάπου είχε «χαθεί η μπάλα» σε αυτό, όλο το τελευταίο διάστημα.

Ενδεχομένως χρειάζεται μια αναδιάταξη σε μια διάσταση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος να μαζέψουμε μια σειρά από Διευθύνσεις και Υπηρεσίες που ασχολούνται με το έγκλημα, αλλά είναι διάσπαρτες στις διαστάσεις της ΕΛ.ΑΣ..

Όλα αυτά τα επεξεργαζόμαστε. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Δεν έχει κανείς την απόλυτη γνώση. Χρειάζεται συνομιλία με τους ανθρώπους του Σώματος, με έμπειρους ανθρώπους, ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αστυνομίες του εξωτερικού. Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε το περιθώριο ούτε μια μέρα να πούμε ότι αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους ή στον αυτόματο πιλότο.

Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο που θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο απέναντι στην κάθε μορφή εγκλήματος και που αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Από την άλλη πλευρά, η ζωή στην Αθήνα είναι ζωή σε μία ασφαλή πόλη. Υπάρχουν προβλήματα, εκδηλώνονται παραβατικές συμπεριφορές. Υπάρχουν σημεία της Αθήνας που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μεγαλύτερη παραβατικότητα. Όμως, μην πάμε στο άλλο άκρο. Πρώτος εγώ λέω πως πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Βλέπουμε τις αδυναμίες και προσπαθούμε να τις διαπιστώσουμε, δεν τις κρύβουμε κάτω από το χαλί, γι’ αυτό αναζητούμε λύσεις για να γίνουμε καλύτεροι. Μην πάμε όμως στο άλλο άκρο της υπερβολής και της ισοπέδωσης γιατί με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορέσουμε να φωτίσουμε τις προβληματικές περιοχές .

Κάμερες που θα καλύπτουν το Λεκανοπέδιο για την ασφάλεια

Οι κάμερες δεν θα μπουν μόνο στο κέντρο της Αθήνας, θα μπουν σε όλο το Λεκανοπέδιο. Θα ξεκινήσουμε με το κέντρο της Αθήνας, αλλά οι κάμερες αυτές θα καλύπτουν και ευρύτερα σημεία του λεκανοπεδίου και άλλες γειτονιές. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά με τον καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα επεξεργαστούμε μοντέλα έτσι ώστε όπως θα εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία να μπορούμε να εγκαταστήσουμε και νωρίτερα κάποιες από τις κάμερες, πιλοτικά. Θέλουμε ταυτόχρονα ταχύτητα, καλύτερη οικονομική προσφορά, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Στις στολές και τα περιπολικά, είμαστε στη δεύτερη και νομίζω τελευταία εβδομάδα της δημόσιας διαβούλευσης των προδιαγραφών, προκειμένου να δούμε αν κάτι μας έχει ξεφύγει στο σχεδιασμό των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ή τι χρήσιμες παρατηρήσεις μπορούν να καταθέσουν οποιοιδήποτε έχουν γνώση και αμέσως μετά ο διαγωνισμός αυτός θα βγει στον αέρα.

Κρίσιμος ο ρόλος της πανεπιστημιακής αστυνομίας για στην περιφρούρηση πανεπιστημιακών χώρων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο -Τα πανεπιστήμια δεν είναι άβατο για την ΕΛ.ΑΣ.

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έπαιξε πολύ κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο στην περιφρούρηση των πανεπιστημιακών χώρων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο. Με βάση τη συνεννόηση που έχουμε με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα σχέδια ασφαλείας των ιδρυμάτων, παρεμβαίνει στο κομμάτι που μέχρι στιγμής είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να γίνουν αρκετά βήματα για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και από τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η μονιμότητα της παρουσίας της μέσα στα ιδρύματα συναρτάται ευθέως με πράγματα που πρέπει να γίνουν από τα πανεπιστήμια. Όταν αυτά τα πράγματα γίνουν από τα πανεπιστήμια, με βάση την αυτονομία και την αυτοτέλεια που έχουν, θα έχει μόνιμη παρουσία η πανεπιστημιακή αστυνομία εκεί. Μέχρι τότε δε σημαίνει ότι το θέμα της ασφάλειας μέσα στα πανεπιστήμια είναι εκτός του ραντάρ της Ελληνικής Κυβέρνησης. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε.

Ο νόμος περιγράφει με πολύ μεγάλη σαφήνεια τι πρέπει να έχουν αυτά τα σχέδια ασφαλείας σε ό,τι αφορά τους χώρους, προδιαγραφές, τις κάμερες, τα τουρνικέ. Όμως για να μη φαίνεται ότι ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον και ο κόσμος νομίζει ότι την έχουμε αφήσει την ασφάλεια των πανεπιστημίων στο έλεος του Θεού, σας λέω πως δεν είναι για την αστυνομία τα πανεπιστήμια άβατο και όποτε χρειάστηκε και όποτε χρειαστεί εκεί θα είναι για να αποδίδει τα πανεπιστήμια στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πηγή: skai.gr

