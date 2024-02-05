Νίκος Παπανδρέου από την Agrotica: Απαιτείται άμεση λύση στα προβλήματα των αγροτών

Την ανάγκη να βρεθεί άμεση λύση στα προβλήματα των αγροτών τόνισε ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νίκος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με αγρότες έξω από το χώρο της ΔΕΘ. Αφού άκουσε τα προβλήματα και τα αιτήματά τους δεσμεύτηκε ότι θα τα μεταφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Ευρωπαϊκά Όργανα, όπως έκανε ήδη με ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με δήλωσή του επεσήμανε ότι με την επίσκεψή του στην Αγρότικα διαπίστωσε δυο πράγματα: μια σύγχρονη και ευφυής γεωργία που αναπτύσσεται σε κάποια μέρη της Ελλάδας καθώς επίσης και λαμπρούς νέους που παλεύουν για το μέλλον της Ελλάδας. Έξω όμως από τη ΔΕΘ συνάντησε τους αγρότες που έχουν πάρα πολύ θυμό και στενοχώρια. Αισθάνονται αδικημένοι και ξεχασμένοι.

«Ο ρόλος όλων μας, που είμαστε στην πολιτική, τόνισε, είναι να τους βοηθήσουμε και να λύσουμε επιτέλους τα προβλήματά τους. Δε θα καταφέρουμε να είμαστε σύγχρονη και ανταγωνιστική χώρα με προϊόντα που τα αγαπάμε και τα θέλουμε αν δεν λύσουμε τα πρόβλημα της τιμής του κόστους, της παραγωγής και τη γενική διάσταση της γεωργικής οικονομίας. Πρέπει να παντρέψουμε τη σύγχρονη τεχνολογία που είδαμε μέσα στη ΔΕΘ με την καθημερινότητα των αγροτών και να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία. Αν δεν μπορέσουν να επιζήσουν και να επιβιώσουν κάποια στιγμή θα φύγουν από την επαρχία και θα επέλθει η ερημοποίηση της υπαίθρου. Θα είμαστε λοιπόν άξιοι της τύχης μας. Έχουμε όμως χρέος να δώσουμε τη μάχη για να επιλύσουμε τα προβλήματά τους και εγώ προσωπικά θα κάνω ότι μπορώ ειδικά την επόμενη πενταετία αν ο κόσμος στηρίξει την επανεκλογή μου στην ευρωβουλή»

Στο διάλογο που είχε με τους αγρότες αναφέρθηκε στην τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού και θα πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα στήριξής τους και επίλυσης των προβλημάτων τους. Δεν είναι δυνατόν επεσήμανε ως χώρα να υπάρχουν αδιάθετοι πόροι για τους αγρότες. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Χρειάζονται άμεσα μέτρα διαφορετικά απειλείται η βιωσιμότητα του αγροτικού κόσμου.»



Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου ο Νίκος Παπανδρέου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: «Τα προβλήματα του σήμερα και οι προκλήσεις του αύριο για την Ελλάδα και την Ευρώπη» στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, όπου και συναντήθηκε με κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε, με θέμα: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική σήμερα και στο μέλλον: οικολογικός και ψηφιακός μετασχηματισμός για μια βιώσιμη ελληνική γεωργία», την οποία διοργάνωσαν η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και η NEUROPUBLIC.



Το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου ο Ευρωβουλευτής μετέβη στην Επισκοπή Ημαθίας όπου πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη και συναντήθηκε με μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής «ο Αλέξανδρος», με στόχο την ενημέρωσή του για τις επιστημονικές, τεχνολογικές και επιχειρησιακές διαστάσεις της εφαρμογής της ευφυούς γεωργίας.

Η αγροτική εκμετάλλευση που επισκέφτηκε ανήκει στον Σωτήρη Παπαδόπουλου, παραγωγή ροδακινιών στην περιοχή της Επισκοπής Ημαθίας και συμπλήρωσε ένα χρόνο εφαρμογής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense by NEUROPUBLIC. Ο παραγωγός παρουσίασε τη λειτουργία του αγρομετεωρολογικού σταθμού για την καταγραφή σημαντικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία και αλατότητα ) ενώ στελέχη των εταιρειών GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και NEUROPUBLIC παρουσίασαν τις επιστημονικές, τεχνολογικές κι επιχειρησιακές διαστάσεις της εφαρμογής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά με βιωματικό τρόπο και να θέσουν ερωτήματα σε σχέση με τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της ευφυούς γεωργίας για τους αγρότες και τους πολίτες/καταναλωτές.

Η επίσκεψη του Νίκου Παπανδρέου στην Αγρότικα ξεκίνησε με τη συμμετοχή του σε εκδήλωση που διοργάνωσε η AGRENDA με θέμα το Ανθρακικό αποτύπωμα. Στην ομιλία του επεσήμανε τη σημασία του ανθρακικού αποτυπώματος στο περιβάλλον, το οποίο αποτελεί μια ποσοτική μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καθημερινές δραστηριότητες. Τόνισε, ακόμα, τη σημασία των επιχειρήσεων και των ατόμων στην επίτευξη κλιματικών στόχων, ενώ η ΕΕ αγωνίζεται για κλιματική ουδετερότητα. Αναφέρθηκε στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών ευφυούς γεωργίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Οι τηλεμετρικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται για την καταγραφή συνθηκών στους αγρούς, ενώ ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος συνδέεται με προγράμματα όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Green Deal. Επίσης, μίλησε για τη σημασία της πιστοποίησης του ανθρακικού αποτυπώματος για την ευεργετική συμμετοχή σε δημόσια ή ευρωπαϊκά προγράμματα και τη συμμετοχή σε χρηματιστήρια ρύπων. Επεσήμανε δε την πρόκληση της επέκτασης της ευφυούς γεωργίας σε μεγάλη κλίμακα και την ανάγκη διαχείρισης των αποβλήτων της γεωργίας, ιδίως των πλαστικών.

Μετά την ομιλία ακολούθησε επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ και με τον Πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη.



Το απόγευμα του Σαββάτου ο Νίκος Παπανδρέου παρευρέθηκε στην κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.