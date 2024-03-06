Σε διοικητική αργία τέθηκε, με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΜΘ) Γιάννη Σάββα, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης.

Ο κ. Κουτσογιάννης, τον περασμένο Δεκέμβριο καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδίκειο Θεσσαλονίκης με ποινή 4 μηνών, με τριετή αναστολή, για παράβαση καθήκοντος. Η υπόθεση αφορούσε τη μίσθωση αναψυκτήριου κατά την προηγούμενη δημαρχιακή του θητεία, την περίοδο 2014-2019.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ.Κουτσογιάννης κάνει λόγο για «εκτρωματική απόφαση που καταλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου προερχόμενη από τις πιο σκοτεινές εποχές που έχει ζήσει αυτός ο τόπος».

«Προβαίνοντας σε πρόδηλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εφηύρανε οικονομική ζημία από την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος "Κιόσκι" και ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης έκρινε απολύτως εσφαλμένα καθ' υπέρβαση των ορίων της αρμοδιότητας του, πως ο δήμαρχος του δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας πρέπει να τεθεί σε αργία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή πραξικοπηματικού χαρακτήρα απόφαση, η οποία αντίκειται στην ξεκάθαρη λαϊκή εντολή» συμπληρώνει.

Δηλώνει επίσης ο κ. Κουτσογιάννης ότι δεν τον πτοεί καμία έωλη, όπως τονίζει, απόφαση. «Άμεσα, θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, για την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας, της τιμής μου και του σεβασμού της λαϊκής εντολής που δόθηκε προς το πρόσωπό μου στις εκλογές του Οκτωβρίου. Οι δε υπεύθυνοι γι' αυτή την απόφαση - παρωδία, την οποία διαδώσανε πριν καν φτάσει στα χέρια μου θα κληθούν να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο όπου η πλειοψηφούσα παράταξη θα προτείνει έναν αντιδημάρχο για να εκτελεί χρέη δημάρχου.

Πηγή: skai.gr

