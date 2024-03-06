«Η επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού δεν είναι μόνο μία οικονομική ανάγκη, αλλά μία κοινωνική και ηθική υποχρέωση. Η Ελλάδα οφείλει να "αγκαλιάσει" τα παιδιά της που έφυγαν στο εξωτερικό, αναζητώντας ευκαιρίες και να τους προσφέρει ένα φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον, για να επιστρέψουν και να προσφέρουν στην πατρίδα τους», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας χθες, 5/3, στην ετήσια εκδήλωση της πρωτοβουλίας BrainReGain-Ελληνισμός Εν Δράσει.

Ξεκινώντας την ομιλία της, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία στο εξωτερικό, όπου έζησε και εργάστηκε επί 12 συναπτά έτη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να "στέλνουμε σήμα" στους συμπατριώτες μας που ζουν εκτός συνόρων πως η οικονομία μας πηγαίνει κάθε χρόνο καλύτερα, οι μισθοί αυξάνονται και πως, αν θέλουν να ιδρύσουν μία επιχείρηση στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να αποθαρρυνθούν από τη γραφειοκρατία».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εστίασε σε τρεις πυλώνες που είναι βασικοί για την επιστροφή των «ταλέντων» πίσω στη χώρα.

«Γυρνάω πίσω στην Ελλάδα» - είπε η κ. Μιχαηλίδου - «σημαίνει μισθός, φορολογικά κίνητρα, ελαφρύνσεις και φορολογικοί συντελεστές. Σημαίνει υπηρεσίες για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή είτε για τα παιδιά είτε και τους μεγαλύτερους. Σημαίνει ένα φιλικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους».

Εκτενής ήταν η αναφορά της κ. Μιχαηλίδου στο Rebrain Greece, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που διασυνδέει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», «ταλέντα» που διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδας με τις επιχειρήσεις.

Στόχος του Rebrain Greece είναι η κάλυψη θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, ικανότητες και δεξιότητες. Ήδη, στην πλατφόρμα Rebrain Greece έχουν ενταχθεί 1.000 «ταλέντα» και 145 επιχειρήσεις και έχουν αναρτηθεί 170 θέσεις εργασίας.

Όπως σημείωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «ο Ψηφιακός Μηχανισμός Διασύνδεσης ταλέντων με θέσεις υψηλής εξειδίκευσης αποτελεί ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας και σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Rebrain Greece, που είναι συμβατό με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ενίσχυσης Ταλέντων, αποτελεί μέρος των δράσεων της κυβέρνησης για την ανάδειξη, την προσέλκυση και την διατήρηση των ταλέντων σε όλη την Ελλάδα και σε περιφέρειες, που παρουσιάζουν μεγάλη έλλειψη εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης».

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού, στα επιδόματα μητρότητας, στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στα φορολογικά κίνητρα. «Το κράτος» - υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας - «έχει θεσπίσει δέσμη φορολογικών κινήτρων, ώστε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό καθεστώς για τα φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και φορολογούνται πλέον για το παγκόσμιο εισόδημά τους στη χώρα μας. Όσα φυσικά πρόσωπα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του εισοδήματος για επτά φορολογικά έτη».

«Η αξιοποίηση του δυναμικού των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό», συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, «είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των αναπτυξιακών μας στόχων. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από εξειδικευμένα στελέχη και με τις πολιτικές μας έχουμε δώσει προοπτική στους νέους να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Δημιουργούμε μία Ελλάδα που προσφέρει ευκαιρίες και προοπτικές για όλους».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, στη συζήτηση με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Αλέξανδρος Πατεράκης, Deputy CEO της ΔΕΗ, ο Γιάννης Παπαχρήστος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BrainReGain και CEO του ομίλου ANT1 και ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, President & CEO της METRO ΑΕΒΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.