Τις εικόνες καταστροφών στα Πανεπιστήμια και έξω από αυτά, σχολίασε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Νομού Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Νικολακόπουλος δήλωσε: «Νομίζω ότι η Αστυνομία αποδεικνύει διαρκώς ότι ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Ξέρει να επεμβαίνει, ξέρει να προστατεύει περιουσίες, τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίζεται η προανάκριση για τις επιθέσεις που έγιναν πρόσφατα.

Ψάχνουμε να βρούμε τους δράστες. Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό και νομίζω ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά και δείχνουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν όλους.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να επεμβαίνουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια, να κοινωνούμε τους χώρους από καταλήψεις, να καταλαμβάνουμε αξιόποινες πράξεις όταν τελούνται από δράστες, οι οποίοι είτε προέρχονται από το χώρο του Πανεπιστημίου είτε είναι εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου.

Από εκεί και πέρα όμως όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και τι θέλω να πω με αυτό.

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στο χώρο του Πανεπιστημίου δεν έχουν χώρο, δεν έχουν καμία δουλειά να διαπράττονται τέτοιες πράξεις, να βρίσκονται τέτοια αντικείμενα όπως αυτά.

Ακούσαμε για κοντάρια, ακούσαμε για κρότου λάμψης, ακούσαμε για κράνη».

Συνέχισε λέγοντας: «Σας θυμίζω ότι με νόμο της Νέας Δημοκρατίας η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να επεμβαίνει πλέον στα ελληνικά πανεπιστήμια όταν διαπράττονται αξιόποινες πράξεις.

Αυτό κάνουμε και αυτό κάναμε.

Τώρα από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι καλά είναι να γίνονται και πάρτι, καλά να γίνονται και συγκεντρώσεις, αλλά τα πανεπιστήμια είναι πρωτίστως χώρος μάθησης, χώρος διδασκαλίας, χώρος διακίνησης ιδεών.

Θα πρέπει όταν αποφασίζονται να γίνονται άλλες δραστηριότητες, να γίνονται κάτω από προϋποθέσεις ασφάλειας.

Και εδώ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και οι πρυτανικές αρχές και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και όλοι όσοι βρίσκονται εκεί, οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές οι οποίοι θέλουν να μπουν, η πλειοψηφία των φοιτητών θέλει να κάνει μαθήματα γιατί τα πανεπιστήμια είναι γι’ αυτή τη δουλειά.

Εμείς λοιπόν λέμε ότι κάθε φορά όπου θα διαπράττονται αξιόποινες πράξεις θα μπαίνουμε, θα επεμβαίνουμε και θα επιβάλλουμε την τάξη, θα κάνουμε τις συλλήψεις σε όσους τελούν αξιόποινες πράξεις και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όμως όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Και βεβαίως μιλάω και για τους καθηγητές και για τους πρυτάνεις, οι οποίοι εκεί θα πρέπει κάθε πράγμα το οποίο γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια να γίνεται με ασφάλεια».

Ακολούθως ο κ. Νικολακόπουλος δήλωσε πως: «Στα πλαίσια της προανάκρισης έπρεπε να διαπιστώσουμε αν κάποιοι από τους όποιους συμμετείχαν στην επίθεση που έγινε τις προηγούμενες μέρες, σε περιουσίες ιδιωτικές μάλιστα και σε λεωφορεία τα οποία είναι σχολικά, ιδιωτικά, ιδιωτικών σχολείων.

Και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι σχετίζεται και με την πρόσφατη νομοθεσία την οποία ψηφίσαμε στη Βουλή και όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι και οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες εκφράζουν έναν αντίθετο πολιτικό λόγο, θα πρέπει κι αυτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους πάνω σε αυτό, γιατί η όποια διαφωνία δεν πρέπει να φτάνει σε πράξεις βίας.

Εμείς λοιπόν κάνουμε μια προανάκριση προκειμένου να διαπιστώσουμε αν κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην πρόσφατη επίθεση βρίσκονταν στο χώρο του Πανεπιστημίου και αν κάποια από τα όργανα τα οποία χρησιμοποίησαν βρίσκονταν στο χώρο».

Συνέχιση των επιχειρήσεων

Ως προς το αν θα γίνουν ανάλογες επιχειρήσεις, σχολίασε: «Κάθε φορά που θα έχουμε πληροφορίες ή κάθε φορά όπου θα υπάρχει μια προανάκριση ή κάθε φορά που θα καλείται από τις πρυτανικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία είναι εκεί για να επεμβαίνει.

Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου υπάρχει μια αυτονομία και οι καθηγητές και οι πρυτανικές αρχές θα πρέπει ότι όποια δραστηριότητα γίνεται αυτή να γίνεται μέσα σε όρους ασφάλειας».

Μιλώντας για την καθημερινότητα των πολιτών είπε πως: «Βεβαίως και είναι ένα στοίχημα και γι’ αυτό το λόγο έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας, έτσι ώστε να αντιληφθεί ο πολίτης ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι δίπλα του, βρίσκεται στην καθημερινότητα.

Έχουμε εντείνει την παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στους χώρους όπου είναι ενδεχόμενο να διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις. Νομίζω ότι είναι πιο εμφανής πλέον η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας κι αυτό γίνεται μέσα από την επιστροφή αστυνομικών στις δυνάμεις πρώτης γραμμής, στην Άμεση Δράση, στην ΟΠΚΕ, στην ομάδα ΔΙΑΣ.

Έχετε διαπιστώσει επίσης ότι η Τροχαία πλέον είναι πιο πυκνή η παρουσία της.

Αυτό γίνεται γιατί έχουμε πάρει αποφάσεις να ενισχύσουμε τις δυνάμεις πρώτης γραμμής και προχωράμε με αποφασιστικότητα στην εκτέλεση αυτής της προσπάθειας.



Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη για να στηρίζει την ασφάλειά του και θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει με την Ελληνική Αστυνομία.

Βλέπουμε αστυνομικούς οι οποίοι επεμβαίνουν άμεσα σε πράξεις οι οποίες συμβαίνουν.

Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, έναν αστυνομικό ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει με κίνδυνο της ζωής του και της σωματικής του ακεραιότητας απέναντι σε επιθέσεις πολυάριθμων ατόμων, να προστατέψει πολίτες και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολίτες που βρίσκονταν μέσα στο Ολύμπιον.

Και αυτήν τη συμπεριφορά, αυτή την αυτοθυσία της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει οι πολίτες να εμπιστευτούν».

Φαινόμενα διαφθοράς



Επίσης αναφέρθηκε και σε παραβατικές συμπεριφορές αστυνομικών όπως αυτή στην Πρέβεζα όπου συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι εν ώρα υπηρεσίας με υπηρεσιακό όχημα μετέφεραν 100 κιλά χασίς.

Τόνισε πως: «Πράγματι και στην Ελληνική Αστυνομία υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις εστίες διαφθοράς, όπως υπάρχουν και στην υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι οι δυνάμεις της αστυνομίας, ως δυνάμεις εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας, λειτουργούν και λειτουργούν για να διαπιστώνουν αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές και μέσα στους κόλπους της αστυνομίας και συλλαμβάνουν τους υπαίτιους.

Αυτό έκανε η Ελληνική Αστυνομία και σε αυτή την περίπτωση διαπίστωσε ότι κάποια από τα μέλη της δεν λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο. Αυτές τις περιπτώσεις είμαστε αποφασισμένοι να τις καταπολεμήσουμε.

Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι Δυνάμεις Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας λειτούργησαν και συνέλαβαν τους δράστες».

Τα σύνορα

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του Μ. Χρυσοχοΐδη στον Έβρο, στο πλαίσιο των περιοδειών του, ανέφερε πως: «Μπορεί πράγματι οι ροές από τον Έβρο να εκμηδενίζονται, αλλά εκμηδενίζονται γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη αυστηρή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και μέρος αυτής της πολιτικής είναι και ο φράχτης στον Έβρο και μάλιστα η επέκταση του φράχτη στον Έβρο.

Αυτό το έργο, το οποίο είναι κεντρική πολιτική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης, αυτό το έργο συνεχίζουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό.



Ταυτόχρονα περνάμε ένα μήνυμα ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προστασία των συνόρων μας, όχι μόνο στον Έβρο, αλλά παντού και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά. Βεβαίως υπάρχουν νέες ροές προς την πλευρά της Κρήτης.

Αυτές καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και θα συνεχίσουμε μια πολιτική μεταναστευτική, σκληρή μεν, αλλά δίκαιη.

Τα ελληνικά σύνορα προστατεύονται, είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητάμε και μια αλληλεγγύη μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό.

Αλλά ο Έβρος είναι απροσπέλαστος και επιθυμούμε το ίδιο να γίνει και για τα υπόλοιπα σύνορα της χώρας μας».

Η υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό



Ως προς την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό και το αν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για να βασιστεί η Δικαιοσύνη να τους τιμωρήσει, επισήμανε πως: «Κατ’ αρχάς όλοι πρέπει να πούμε ότι μια πράξη τέτοια, ο βιασμός ενός ανήλικου παιδιού 12 ετών, είναι μια ιδιαίτερα ειδεχθής πράξη.

Αν με ρωτάτε, βεβαίως και υπάρχει, ο ποινικός κώδικας προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για τον βιασμό ανηλίκου.

Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε πώς αντιμετωπίζει ο ποινικός νομοθέτης, αυτό.

Και νομίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία την πλευρά της αντιπολίτευσης όταν μείωσε την ανώτατη ποινή του βιασμού στα 15 έτη, όταν στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία αυξήσει το όριο αυτό στα 20 έτη.

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο.



Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να διαμορφώνουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αντιμετωπίζει κατάλληλα τέτοιες ειδεχθείς πράξεις και κατά την άποψη αυτής της κυβέρνησης, που έχουμε προχωρήσει κατ’ επανάληψη σε αυστηροποίησης ποινών σε συγκεκριμένα αδικήματα, νομίζω λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο.

Το θέμα είναι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί, όπως είπατε και εσείς σε μια δίκη. Πρέπει να σεβαστούμε και τις αρχές της δίκαιης δίκης και το τεκμήριο της αθωότητας. Οι δικαστές και η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη να κάνει τη δουλειά της και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, θα αντιμετωπιστεί αυτές τις πράξεις όπως πρέπει.

Κανένας δεν μπορεί να προδικάζει αποφάσεις μόνο και μόνο με μια πρόταση εισαγγελέα».

