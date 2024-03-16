Αυγενάκης: Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα

«Το ΥΠΑΑΤ έχει λάβει μέτρα συγκράτησης του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα και στήριξης των παραγωγών», απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, με θέμα «Σε αδιέξοδο παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών».

Η μείωση του κόστους παραγωγής αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του Υπουργείου, διαχρονικά, με στόχο - μεταξύ άλλων - και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Ειδικότερα, ανάμεσα στις δράσεις που υλοποιούνται, βρίσκονται και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ στα αγροεφόδια (ζωοτροφές, λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό), σε όλα τα στάδια διακίνησής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η προμήθεια ασφαλών και υψηλής ποιότητας αγροεφοδίων στους παραγωγούς.

Το 2023 διενεργήθηκαν συνολικά 34.758 έλεγχοι, εκ των οποίων:

- 3.234 σε λιπάσματα

- 30.126 σε πολλαπλασιαστικό υλικό

- 1.398 σε ζωοτροφές,

ενώ υποβλήθηκαν 503 εκθέσεις ελέγχου για μη συμμόρφωση προϊόντων αγροεφοδίων, τα οποία διακινούνται στην αγορά.

«Το ΥΠΑΑΤ στηρίζει και προωθεί τον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, της ελκυστικότητας αυτών των Οργανώσεων και του ειδικού στόχου διατήρησης και προστασίας του Περιβάλλοντος», επισημαίνει ο Υπουργός.

Μάλιστα, στη νέα ΚΑΠ 2023-2027, στις παρεμβάσεις που αφορούν τα οπωροκηπευτικά, οι Οργανώσεις Παραγωγών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στα προγράμματά τους, σε ποσοστό 2%, δράσεις που θα έχουν ως στόχο την έρευνα για βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, καινοτόμες πρακτικές και τεχνικές παραγωγής που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι προ ημερών, υπεγράφη εκ μέρους του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη η ΚΥΑ για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ που δικαιούνται οι αγρότες είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο από το ελληνικό δημόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η κυβέρνηση έχει προβεί στη μείωση του ΦΠΑ για αγορά λιπασμάτων και ζωοτροφών από το 13% στο 6%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.