Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Ζωγράφου, και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημιούπολη, για τους εμπρησμούς οχημάτων που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή.

Η επιχείρηση έγινε σε κτίριο της φοιτητικής εστίας που βρίσκεται κοντά στο σημείο που έγιναν οι εμπρησμοί.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Θεοδόση Πάνου, έγιναν 4 προσαγωγές υπόπτων - ανάμεσά τους και μία νεαρή κοπέλα

Από τους προσαχθέντες, οι οποίοι ανακρίνονται - οι δύο είναι φοιτητές, ενώ ο ένας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι αλλοδαπός.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στη φοιτητική εστία κράνη, κροτίδες κρότου λάμψης, άδεια μπουκάλια μπύρας, αντιασφυξιογόνες μάσκες, έντυπο υλικό και κοντάρια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, ενώ τις έρευνες στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης πραγματοποίησαν άνδρες της Ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.