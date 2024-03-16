«Η κυρία Ασημακοπούλου είχε μία εξαιρετική διαδρομή. Είχε υπερασπιστεί τα συμφέροντα του έθνους στο ευρωπαΐκό κοινοβούλιο όσο λίγοι. Ναι, αυτό που έγινε δεν ήταν σωστό, αλλά αποτελεί ένα σημείο σε μία μεγάλη θετική πορεία. Αυτό το λάθος δεν μπορεί να εξαλείψει μία αναμφίβολα θετική πολιτική διαδρομή», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στη εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι «ανεξαρτήτως των ερευνών που διεξάγουν οι αρχές, ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα κάνει τη δική του έρευνα. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, προέκυψε ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παράδοση των e-mails στην κα Ασημακοπούλου και εμπλέκεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο γραμματέας απόδημου ελληνισμού της ΝΔ, ο οποίος παραιτήθηκε», ενώ υποστήριξε ότι η κα Κεραμέως «δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεσηυπό την έννοια ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτε, η διαδικασία δεν εμπλέκει την κυρία Κεραμέως».

Όπως σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας, «με βάση τον Νόμο για τους κατοίκους του εξωτερικού και τον εκλογικό νόμο, οι υποψήφιοι και τα κόμματα έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, τον εκλογικό κατάλογο. Δεν έχουν πρόσβαση σε e-mails και κινητά τηλέφωνα. Μία πρόσβαση, η οποία χρησιμοποιήθηκε, κακώς, για λόγους πολιτικής επικοινωνίας. Άμεσα καταλογίστηκαν με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Αναφερόμενος στον πρώην Γ.Γ του ΥΠΕΣ, Μιχάλη Σταυριανουδάκη τόνισε ότι «διαχειρίσθηκε πάρα πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση [...] η προσφορά του στην αυτοδιοίκηση επίσης δεν μπορεί να περιορισθεί σε μία στιγμή».

«Οι έρευνες θα διεξαχθούν . Η έρευνα ανέδειξε τις ευθύνες, οι ευθύνες ανελήφθησαν σε πολιτικό επίπεδο και οδήγησαν σε παραιτήσεις. Όταν γίνεται κάτι κακό, ο Πρωθυπουργός παρεμβαίνει », πρόσθεσε.

Για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βορίδης εκτίμησε ότι «το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 40 δισ. ευρώ. Όποιος διαφωνεί ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 40 δισ. να πάει στο Γενικό Λογιστήριο».

« Είναι ακοστολόγητα και δεν έχουν καμία σχέση και επαφή με την πραγματικότητα. Επιστρέφουμε στην εποχή της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Δείχνει κυριολεκτικά την ασχετοσύνη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι και κατά το παρελθόν είχε εφαρμόσει την πολιτική «επί τρία». «Με άλλα λόγια, στις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. αντιπρότεινε επί τρία»,είπε. Όμως, προσέθεσε, «οι πολίτες απέρριψαν το... "επί 3 πρόγραμμα" και κράτησαν το δικό μας γιατί έχουν πείρα. Έχουν ζήσει τι σημαίνουν αυτές οι ανέξοδες υποσχέσεις. Διότι δυο τινά συμβαίνουν: ή αυτό, όπως το λένε, δεν θα το εφαρμόσουν, θα το πετάξουν και θα κάνουν αυτά που αντέχει η οικονομία ή θα πάνε να το εφαρμόσουν και θα μας οδηγήσουν στη χρεωκοπία. Δηλαδή, ή λένε ψέμματα ή μάς οδηγούν στη χρεοκοπία», συμπέρανε.

Κληθείς, εξ άλλου, να πάρει θέση επί των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, είπε ότι «η γενική εικόνα είναι ότι δεν αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί».

Αναφερόμενος στον νέο κατώτατο μισθό, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι «η έμφαση της προηγούμενης τετραετίας ήταν η μείωση των φόρων, η έμφαση τώρα είναι η αύξηση του εισοδήματος», ενώ για το μέτρο κατάργησης του πέναλτι για τους συνταξιούχους που εργάζονται παραλλήλως, είπε πως είναι ένα «μέτρο δικαιοσύνης, μέτρο αναπτυξιακό και έρχεται σε μια στιγμή που στη χώρα λείπουν χέρια».

