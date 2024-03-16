Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και ειδικότερα στις Φοιτητικές Εστίες, στο πλαίσιο προκαταρκτικής δικογραφίας για τους τελευταίους εμπρησμούς στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, ενώ τις έρευνες στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης πραγματοποίησαν άνδρες της Ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 3 προσαγωγές (2 αλλοδαποί και 1 ημεδαπός, δύο εκ των οποίων φοιτητές και μία κοπέλα) ενώ εντοπίστηκαν στους χώρους και τα δωμάτια της εστίας πλήθος «πολεμοφοδίων».

Σύμφωνα με την αστυνομία στους χώρους που ερευνήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 27 κενά μπουκάλια μπύρας,

• 11 ρόπαλα,

• 4 χειροβομβίδες κρότου λάμψης,

• 2 χημικές χειροβομβίδες δακρυγόνου,

• 5 κράνη,

• μάσκα,

• 2 κουκούλες τύπου full face,

• laptop,

• μικροκάμερα,

• καμένη ελληνική σημαία,

• ζεύγος γάντια,

• 3 πανό και

• πλήθος από χειρόγραφες σημειώσεις και έντυπα αναρχικού περιεχομένου.

Δείτε εικόνες από τα δωμάτια και τους χώρους της εστίας που έγινε η επιχείρηση

Πηγή: skai.gr

