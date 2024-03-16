Στο στρατόπεδο της Θήβας παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, για να εκτίσει την σύντομη στρατιωτική του θητεία.

Λίγο αργότερα, ενώ ο ίδιος είχε ήδη μπει στο στρατόπεδο, οι συνεργάτες του ανέβασαν στον λογαριασμό του στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο από τις τελευταίες ετοιμασίες του νεοσύλλεκτου, πριν μπει στο στρατόπεδο.

Στο βίντεο φαίνεται ο Στέφανος Κασσελάκης να ετοιμάζει τη βαλίτσα του, με τα απαραίτητα ρούχα και είδη προσωπικής υγιεινής: «Στρατιωτικές μάλινες κάλτσες, τσεκ. Μου είπαν να πάρω και χάρτί υγείας. Μα καλά, δεν έχει χαρτί υγείας ο στρατός;;;» αναρωτιέται.

Επίσης, πήρε ένα τηλέφωνο την μητέρα του, η οποία τον συμβούλεψε να πάρει ζακέτα για να μην κρυώνει.

Παρουσιάζει όλα τα «αξεσουάρ» που προμηθεύτηκε να πάρει μαζί του για να είναι «προβλεπέ», όπως λένε οι φαντάροι .

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του για το στρατόπεδο αναφέρει πως τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις και πως τώρα μπορούν οι Έλληνες να κοιμούνται ήσυχοι.



Πηγή: skai.gr

