Νέες φουρτούνες στον ΣΥΡΙΖΑ από τη «βόμβα» Κασσελάκη για το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρώ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και συνεχώς προστίθενται περισσότερα. Ακόμα και το δείπνο του Αλέξη Τσίπρα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη πέρασε σε δεύτερη μοίρα χθες.

Η νέα «βόμβα» του Στέφανου Κασσελάκη για το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρώ δεν πέρασε απαρατήρητη. «Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ.Τσακαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό», τόνισε μιλώντας στο MEGA. Τι έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ;

«Καρφώνοντας» έναν από τους πρώην βασικούς του εσωκομματικούς αντιπάλους έβαλε στο κάδρο της κριτικής την περίοδο διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Αν ήταν μια μελετημένη κίνηση ενδεχομένως να δείχνει πως μετά το Σαββατοκύριακο και όσα ειπώθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή οι ισορροπίες να άλλαξαν.

Ο Γιάννης Δραγασάκης ήταν ο πρώτος που δεν το άφησε να πέσει κάτω: «Είναι απαραίτητο να διαβάσεις τον Απολογισμό του κόμματος του οποίου ηγείσαι, ώστε να μην εκτίθεσαι και να μη δίνεις λαβή στη ΝΔ με τα συκοφαντικά επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου», προτρέπει τον Στέφανο Κασσελάκη ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Στην αιχμηρή του ανάρτηση επισημαίνει επίσης πως «ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα έχει δηλώσει υπερήφανος για το μαξιλάρι, θεωρώντας το επίτευγμα του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ».

Αντίδραση υπήρξε και από τον Αλέξη Χαρίτση που έγραψε στα social media: «όπως ακριβώς τα λέει ο Γιάννης Δραγασάκης. Περήφανοι μέχρι τέλους για τη μεγάλη προσπάθεια του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης μας για έξοδο από τα Μνημόνια και την ανόρθωση της οικονομίας μας».

Οι αντιφάσεις έχουν προκαλέσει βραχυκύκλωμα στο κόμμα. Για το 2015-2019 έχει μιλήσει πολλές φορές έως τώρα με κολακευτικά λόγια ο Στέφανος Κασσελάκης. Στις 26 Οκτωβρίου στο συνέδριο του Economist είχε κάνει άνοιγμα και στον κ.Τσακαλώτο και δήλωνε: «Να θυμήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό Οικονομικών τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είχε αφήσει 37 δισ. ευρώ στα ταμεία το 2019 και τότε η οικονομία ήταν μικρότερη από σήμερα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπερδεύει τις γραμμές και ίσως στη σημερινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου που θα συζητηθούν ο πολιτικός και οργανωτικός σχεδιασμός να γίνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα. Η κριτική, άλλωστε που του ασκούν οι αντίπαλοί του εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, είναι ο μη πολιτικός λόγος και οι διφορούμενες αναφορές για τα μνημονιακά χρόνια του κόμματος. Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό επεφύλασσε και άλλη επίθεση προς τον πρώην επικεφαλής των «53+».

«Μια από τις μεγάλες διαφωνίες που είχαμε προγραμματικά με τον κ.Τσακαλώτο είναι η φορολογία. Η στάση τους είναι αύξηση της φορολογίας σώνει και καλά. Εγώ φοροεπιδρομή δεν θέλω να έχω στον Έλληνα. Εγώ θέλω να μειώσω τη σπατάλη και ο ανταγωνισμός να δουλεύει σε αυτή τη χώρα». Απάντηση έδωσε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος: «Αν ρωτούσαμε μερικούς ιστορικούς της Αριστεράς ποια στοιχεία συγκροτούν την όλη Αριστερά τα τελευταία 150 χρόνια, μπορεί να είχαμε κάποιες διαφορές στις απαντήσεις που θα παίρναμε. Σίγουρα όλοι θα μας έλεγαν για την αναδιανεμητική φορολογία, το κοινωνικό κράτος και τη στήριξη του εργατικού κινήματος», τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media. «Τώρα μαθαίνω ότι η πατριωτική Αριστερά, χωρίς αναλύσεις που μπερδεύουν το κόσμο, δεν χρειάζεται αναδιανεμητική φορολογία για την στήριξη του κοινωνικού κράτους. Καλά θα πάει το "νέο". ΥΓ: Ο ανταγωνισμός εικάζω δεν θα έμπαινε στις τοπ 100 προτεραιότητες της Αριστεράς».

Ο εσωτερικός πόλεμος που ξεκίνησε για την οικονομία την περίοδο 2015-2019 δεν θα συζητηθεί μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και της Έφης Αχτσιόγλου σήμερα στο Ε.Γ. Η πρώην υπουργός Εργασίας έχει ενημερώσει και το κόμμα πως δεν θα μπορέσει να παραστεί στη συνεδρίαση. Δεν είναι πολιτικοί οι λόγοι της απουσίας της, τονίζεται από την πλευρά της, απλώς υπήρχαν κάποιες ανειλημμένες υποχρεώσεις που δεν μπορούσε να αναβάλει. Όπως και να έχει πάντως το τοπίο στην Κουμουνδούρου παραμένει «παγωμένο».

Ο Στέφανος Κασσελάκης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό επιχείρησε να κάνει ένα τελευταίο άνοιγμα στη βασική του αντίπαλο για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και στους στενούς της συνεργάτες Αλέξη Χαρίτση και Νάσο Ηλιόπουλο. «Θα ήταν μεγάλη μου τιμή να παραμείνουν και να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει στενός κύκλος, ελάτε να δουλέψουμε, η πόρτα μου είναι ανοιχτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν πρόκειται να επηρεάσει στο ελάχιστο τις προθέσεις των «6+6» που σε επτά με δέκα ημέρες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους συνδιάσκεψη. Τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί έως τώρα, ωστόσο εκτιμάται ότι το γυαλί που έχει ραγίσει δεν μπορεί πλέον να κολλήσει. Βολιδοσκοπούν τις επόμενες κινήσεις τους, εντείνουν τις επαφές τους, βλέπουν αν μπορεί να προχωρήσει πιθανή συνύπαρξη με την «Ομπρέλα» και γενικώς η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου «μετράει τα κουκιά».

Η «εξίσωση» είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και αρκετές επιφυλάξεις για το επόμενο βήμα. Η αποτύπωση των νέων κοινοβουλευτικών συσχετισμών ασφαλώς και θα παίξει ρόλο για τις τελικές αποφάσεις. Η πιθανή δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας και ο επικεφαλής της θα είναι ο οδηγός για το νέο σχήμα που επιχειρείται να συγκροτηθεί ενόψει των ευρωεκλογών.

Πηγή: skai.gr

