Τσακαλώτος για Κασσελάκη: Καλά θα πάει το "νέο"

Την αντίδραση του Ευκλείδη Τσακαλώτου προκάλεσε η δήλωση Κασσελάκη πως "μία μεγάλη προγραμματική διαφωνία με τον κ. Τσακαλώτο ήταν η φορολογία. Εγώ δε θέλω φοροεπιδρομή στον Έλληνα. Θέλω να μειώσω τη σπατάλη και να δουλεύει ο ανταγωνισμός"



Με ανάρτησή του στο Facebook ο κ Τσακαλώτος σημείωσε: Αν ρωτούσαμε μερικούς ιστορικούς της Αριστεράς ποια στοιχεία συγκροτούν την όλη Αριστερά τα τελευταία 150 χρόνια, μπορεί να είχαμε κάποιες διαφορές στις απαντήσεις που θα παίρναμε. Σίγουρα όλοι θα μας έλεγαν για την αναδιανεμητική φορολογία, το κοινωνικό κράτος και τη στήριξη του εργατικού κινήματος.

Τώρα μαθαίνω ότι η πατριωτική Αριστερά, χωρίς αναλύσεις που μπερδεύουν τον κόσμο, δεν χρειάζεται αναδιανεμητική φορολογία για την στήριξη του κοινωνικού κράτους. Καλά θα πάει το "νέο".

ΥΓ: Ο ανταγωνισμός εικάζω δεν θα έμπαινε στις τοπ 100 προτεραιότητες της Αριστεράς.

Πηγή: skai.gr

Νωρίτερα, ο Γιάννης Δραγασάκης κάλεσε τον κ Κασσελάκη να διαβάσει τον κυβερνητικό απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε - όπως λέει - να μην εκτίθεται & να μη δίνει λαβή στη ΝΔ με τα συκοφαντικά επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου, σχετικά με τις δηλώσεις του για το μαξιλάρι των 37 δισ. της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

