Να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες ζήτησε για μία ακόμη φορά από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Πέτη Πέρκα, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε δηλώσεις του στο Mega, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Κώδικα δεοντολογίας δεν είχαν συμφωνήσει; Το καταστατικό λέει ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους. Προφανώς το καταστατικό ισχύει μόνο όταν βολεύει τον καθένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος που αυτοαποκαλείται αριστερός αντιδρά στην άμεση δημοκρατία»,

«Το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρώ που άφησε ο κ. Τσακαλώτος ήταν η πιο μνημονιακή απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο κ. Κασσελάκης

Αναφερόμενος στο περιβόητο τηλεφώνημα στην Έφη Αχτσιόγλου, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι την κάλεσε για να «τείνω χείρα φιλίας». Πρόσθεσε δε ότι «χάθηκαν 600.000 ψήφοι στην αποχή και αυτό κάποιοι πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Εγώ θέλω μια κυβερνητική σύγχρονη αριστερά».

Για το θέμα της σημαίας και της στρατιωτικοποίησης των νησιών είπέ: «Βεβαίως και είμαστε υπέρ της έπαρσης της σημαίας. Θέλουμε στιβαρή άμυνα. Να μην αποστρατιωτικοποιούνται τα νησιά μας».

«Υπάρχει ανάγκη από τον λαό να μιλάμε με απλά λόγια και να δίνουμε λύσεις. Το κόμμα μας με κοινωνικά ερείσματα θα γίνει κυβέρνηση. Δεν γίνεται ένα άτομο σε δυο μήνες να το κάνει κυβερνώσα παράταξη. Θέλει υπομονή γιατί γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος» πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην κόντρα του με τον Αδωνι Γεωργιάδη τόνισε ότι δεν έχει ενσυναίσθηση και πως αν ήταν πρωθυπουργός θα του είχε ζητήσει την παραίτησή του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε επίσης ότι «θέλω να έχω στην ομάδα μου καλά παιδιά. Καλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει στενός κύκλος. Ελάτε να δουλέψουμε… Προφανώς το κόμμα είχε παθογένειες».

Σε ερώτηση για το Πολυτεχνείο είπε: «Πρέπει αυτοί οι αγώνες, αυτή η αντίσταση, να είναι η πυξίδα της πολιτικής μας».

Κατέληξε λέγοντας; «Πρέπει να έχουμε μεγάλες επενδύσεις σε στέγη, σε περιβάλλον, στο θέμα της φτώχειας και εννοείται και στα δικαιώματα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι ανάγκες του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία στυγνή δεξιά κυβέρνηση. Η αριστερή πολιτική μου είναι ξεκάθαρη. Δεν θέλω ο Έλληνας να χρειάζεται μια λαμογιά για να πάει μπροστά».

Πηγή: skai.gr

