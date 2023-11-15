Χαρίτσης: «Όπως τα λέει ο Δραγασάκης. Περήφανοι μέχρι τέλους»

Με τον Γιάννη Δραγασάκη τάχθηκε αργά το βράδυ ο Αλέξης Χαρίτσης, μετά την δηκτική απάντηση που έδωσε στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, για τις απόψεις που εξέφρασε ο κ Κασσελάκης ότι το «μαξιλάρι» των 37 δισ.ευρώ που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο μνημονιακή απόφαση.



«Όπως ακριβώς τα λέει ο Γιάννης Δραγασάκης. Περήφανοι μέχρι τέλους για τη μεγάλη προσπάθεια του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης μας για έξοδο από τα Μνημόνια και την ανόρθωση της κοινωνίας μας» έγραψε ο Αλέξης Χαρίτσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

Νωρίτερα, ο κ Δραγασάκης κάλεσε τον κ Κασσελάκη να διαβάσει τον κυβερνητικό απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε - όπως λέει - να μην εκτίθεται & να μη δίνει λαβή στη ΝΔ με τα συκοφαντικά επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου.Ο κ Δραγασάκης σημείωσε ακόμα ότι το λεγόμενο μαξιλάρι δεν ήταν απόφαση κάποιου υπουργού, αλλά συλλογική κυβερνητική επιλογή, δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνουμε την έξοδο της χώρας στις αγορές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.