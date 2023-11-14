Απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη για το «μαξιλάρι» των 37 δισ. ευρώ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δίνει ο Γιάννης Δραγασάκης στον Στέφανο Κασσελάκη, μέσω Facebook.

Ο κ. Δραγασάκης ενημερώνει τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει κατ' επανάληψη περήφανος για το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρώ, και ότι η απόφαση για το «μαξιλάρι» ήταν συλλογική και διέσωσε τη χώρα.

Μάλιστα, κάνει λόγο για «υπονόμευση» από τον Στέφανο Κασσελάκη του «άθλου» που πέτυχε την περίοδο 2015-2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόεδρε, σήμερα είπες "Δεν έχει γίνει πιο μνημονιακή απόφαση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου".

Επίτρεψέ μου λοιπόν, κάποιες αναγκαίες επισημάνσεις:

• Ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα έχει δηλώσει υπερήφανος για το μαξιλάρι, θεωρώντας το επίτευγμα του #ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή, μάλιστα, δεν ήταν απόφαση κάποιου υπουργού, αλλά συλλογική κυβερνητική επιλογή. Το μαξιλάρι δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνουμε την έξοδο της χώρας στις αγορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι επιλογές που είχαμε ήταν "μαξιλάρι ή προληπτική πιστωτική γραμμή" που ζητούσε πχ ο Γιάννης Στουρνάρας & προϋπέθετε νέο μνημόνιο.

• Ο επίσημος δε απολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο 2012-19, ο πρώτος & μόνος που έχει κάνει κυβερνητικό κόμμα στην Ελλάδα, μιλούσε για το επίτευγμα του μαξιλαριού, με το οποίο ανακτήθηκε η δημοσιονομική κυριαρχία της χώρας. Ο Απολογισμός ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από την ΚΕ του κόμματος.

Πρόεδρε, σου προτείνω να διαβάσεις τις συγκεκριμένες σελίδες (σ.σ. 72-74). Και γενικότερα εφόσον θέλεις ν' αναφέρεσαι στο κυβερνητικό έργο, είναι απαραίτητο να διαβάσεις τον Απολογισμό του κόμματος του οποίου ηγείσαι, ώστε να μην εκτίθεσαι & να μη δίνεις λαβή στη ΝΔ με τα συκοφαντικά επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Σε κάθε περίπτωση να μην υπονομεύεις τον συλλογικό άθλο του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-19 υπό την καθοδήγηση & την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Συλλογικό άθλο που διέσωσε τη χώρα & είναι ιστορικό κεκτημένο & παρακαταθήκη της Αριστεράς για το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

