«Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024, εμπεδώνει την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και θέτει τις βάσεις για το μέλλον. Πυξίδα μας είναι ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, η δημοσιονομική σταθερότητα και η κοινωνική συνοχή», τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συζήτηση του νέου προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, «πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τις προκλήσεις και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες του αύριο, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στην τεχνολογία, στην κλιματική αλλαγή, στο δημογραφικό,στα ενεργειακά, σε κάθε επίπεδο της ζωής και δοκιμάζουν τόσο την προσαρμογή όσο και την ανθεκτικότητα της κάθε χώρας, όσο ισχυρή και αν είναι».

Ο υπουργός Επικρατείας έθεσε το τρίπτυχο «μακροπρόθεσμος στρατηγικό σχεδιασμός, δημοσιονομική σταθερότητα και κοινωνική συνοχή», ως πυξίδα της πολιτικής της κυβέρνησης .

«Στη χώρα μας, με στοχευμένες πολιτικές και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, καταφέραμε αυτή τη χρονιά το ποσοστό παραγωγής ρεύματος από τον ήλιο και τον άνεμο να φτάνει το 45%, ενώ, αν προσθέσουμε και την υδροηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές αγγίζει σχεδόν το 57%» ανέφερε.

Έμφαση έδωσε «στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, με σχέδιο και σεβασμό στο περιβάλλον» επισημαίνοντας ότι «είμαστε, ήδη, στην πρώτη δεκάδα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως».

Ο Υπουργός Επικρατείας έκανε έναν απολογισμό της πρώτης τετραετία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι «υλοποίησε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις». «Μείωσε φόρους και εισφορές, αύξησε τρεις φορές τον κατώτατο μισθό, δημιούργησε περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Παράλληλα, ενίσχυσε την αποτρεπτική ικανότητά της και θωράκισε τα σύνορά της, που είναι συγχρόνως και ευρωπαϊκά», είπε και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα σήμερα είναι ισχυρότερη από ποτέ, έχοντας αναπτύξει κραταιές συμμαχίες.Ο ενάρετος κύκλος μείωσης του χρέους και η αύξηση της εμπιστοσύνης στην χώρα είναι το επιστέγασμα της εθνικής προσπάθειας και των θυσιών όλων των Ελλήνων πολιτών».

«Στόχος μας πρέπει να είναι η επενδυτική βαθμίδα που ανακτήθηκε και η σταθερή άνοδος της ελληνικής οικονομίας, να οδηγήσουν σε περισσότερες δουλειές, καλύτερους μισθούς, για την Παιδεία και την Υγεία για όλους και κυρίως για τους πιο ευάλωτους αλλά και η ορατότητα και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, σε κάθε δράση του κρατικού σχεδιασμού. Και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά προκειμένου να επιτύχει την ισότιμη συμμετοχή των συμπολιτών μας με αναπηρία σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας», ανέφερε.

Έμφαση έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας και στο σχεδιασμό της νομοπαρασκευής, με όρους καλής νομοθέτησης» γιατί όπως είπε, «οι νόμοι αποτελούν το κατεξοχήν μη δημοσιονομικό εργαλείο της Πολιτείας για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική σταθερότητα, την πρόοδο και την ευημερία».

«Ο Προϋπολογισμός του 2024, που φέρει την έγκριση του Eurogroup, χωρίς αστερίσκους, αποτυπώνει τις προσπάθειές μας για μία διαρκώς αναπτυσσόμενη, βιώσιμη και δίκαιη οικονομία. Με ρεαλιστικές, κοστολογημένες και καλοσχεδιασμένες πολιτικές. Με έμφαση στην οικονομία και την ανάπτυξη, ταυτόχρονα με κοινωνική ευαισθησία και μία καλύτερη καθημερινότητα για όλους», υπογράμμισε.

Κλείνοντας ο κ. Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει έναν ώριμο βηματισμό, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο».

«Με τον φετινό προϋπολογισμό, επικυρώνουμε την εμπροσθοβαρή πορεία μας, με όλους τους πολίτες, για όλους τους πολίτες, θέτουμε τις βάσεις για το μέλλον με σχεδιασμό μακροπρόθεσμο, τεκμηριωμένο και με όραμα», κατέληξε ο Υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

