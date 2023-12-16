Μέσα στο 2024, η αδειοδότηση μίας επένδυσης στην Ελλάδα θα γίνεται μέσα από το γραφείο και από τον υπολογιστή του επιχειρηματία, χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς γραφειοκρατία. Αυτό σημείωσε η υφυπουργός Ανάπτυξης 'Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφερόμενη στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας. Πάντως, όπως πρόσθεσε η υφυπουργός, η απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ήδη έχει επιφέρει καρπούς, κι αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων και από την άνοδο της χώρας σε σχετικούς διεθνείς δείκτες.

Ωστόσο, η προσπάθεια ψηφιοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης μίας νέας επένδυσης δεν σταματά, συνέχισε η ίδια και υπενθύμισε ότι εντός από την πλατφόρμα «NotifyBusiness» που χρησιμοποιούν, πλέον, οι περισσότεροι επιχειρηματικές σύντομα, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων, «και αυτό θα μειώσει καθοριστικά το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις».

Η υφυπουργός υπογραμμίζει πως με οδηγό την Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 15% έως το 2030. Αυτό σημαίνει, όπως πρόσθεσε, σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας, συστηματική ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυση της διασύνδεσης της χώρας με τα σημαντικά ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα εφοδιασμού.

Ειδικά για το θέμα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού η κυρία Μάνη επισημαίνει ότι, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη κινητοποιηθεί καθώς απασχολεί την επιχειρηματικότητα. Με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιχειρείται μια ολιστική μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, για αποτελεσματικότερη διασύνδεση με τις πραγματικές ανάγκης της αγοράς εργασίας, δίνεται έμφαση στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και την αγορά και, ταυτόχρονα, επειδή η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη της διαρκούς εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται σημαντικά προγράμματα κατάρτισης, τα οποία υποστηρίζονται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

