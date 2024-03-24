Νέα Αριστέρα: Θα στηρίξουμε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης - Δεν πάει άλλο

«Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρόταση δυσπιστίας που είχε καταθέσει η Νεά Αριστερά. Εμείς δεν κάνουμε παιχνίδια. Η Νέα Αριστερά θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.
Όπως επισημαίνει, «η Nεα Aριστερά στις 6 Μαρτίου κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας στην από κοινού κατάθεση πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Επέλεξαν για μικροκομματικούς λόγους να απορρίψουν την πρόταση αυτή. Σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρόταση της Νέας Αριστεράς. Εμείς δεν κάνουμε παιχνίδια».
«Το δήλωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Η παραμονή της αποτελεί όνειδος για τη δημοκρατία. Η Νέα Αριστερά θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, είχε δηλώσει:
«Tο σημερινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας "Το Βήμα" για το έγκλημα των Τεμπών είναι αποκαλυπτικό: το ηχητικό των διαλόγων μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγού που διέρρευσε στα ΜΜΕ είναι παραποιημένο. Είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.
«Αποδεικνύεται πλέον ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες η κυβέρνηση έστησε μια τερατώδη επιχείρηση επικοινωνιακής συγκάλυψης και παραπληροφόρησης της ελληνικής κοινωνίας. Επιχείρηση που συνεχίζεται και σήμερα, έναν χρόνο μετά», πρόσθεσε.
«Δεν υπάρχει πια περιθώριο ανοχής», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει άμεσα. Η παραμονή της είναι όνειδος για την κοινωνία, τη δημοκρατία, τη χώρα. Συγκάλυψη τέλος. Το δίκιο θα νικήσει».
