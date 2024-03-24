Τη σημασία του ΝΑΤΟ «της μακροβιότερης και ισχυρότερης αμυντικής συμμαχίας στην παγκόσμια ιστορία», για το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, με έμφαση στην προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως είναι η εδαφική ακεραιότητα, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η προστασία της ανθρώπινης αξίας, υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή την 75η επέτειο από την ίδρυσή του.

Σε άρθρο του στο «Βήμα της Κυριακής», ο υπουργός Εξωτερικών διαμηνύει πως η Ελλάδα υποστηρίζει την ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, παράλληλα με την ανάπτυξη μια αυτόνομης και υπεύθυνης ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως η πρόσφατη ένταξη της Σουηδίας ως 32ου μέλους της Συμμαχίας, την οποία η Ελλάδα στήριξε από την πρώτη στιγμή, καταδεικνύει ότι η Συμμαχία, εβδομήντα πέντε χρόνια μετά, συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης και πυλώνα ασφάλειας για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Υπογραμμίζοντας έτι περαιτέρω τη σημασία του ΝΑΤΟ, ο κ. Γεραπετρίτης επισημαίνει όχι τόσο την ιστορικότητα αλλά την αποδεδειγμένη αναγκαιότητα της συμμαχίας στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, ιδίως σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι κρίσεις τείνουν να καταστούν κανονικότητα.

Ειδικότερα, αναδεικνύει ότι προεχόντως, σκοπός της συμμαχίας είναι να υπεραμύνεται θεμελιωδών αξιών όπως είναι η εδαφική ακεραιότητα, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η προστασία της ανθρώπινης αξίας και προσθέτει: «Και στον κρίσιμο χρόνο, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας αποδεδειγμένα επιδεικνύουν ενότητα και αποφασιστικότητα στην καταδίκη των παραβιάσεων των ανωτέρω αξιών».

Εκτός δε του πεδίου των ένοπλων συρράξεων, σημειώνει ότι η Συμμαχία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση προκλήσεων που κατατείνουν στην αποσταθεροποίηση της διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας μέσω ασύμμετρων και υβριδικών απειλών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως αναδεικνύει, αναπτύσσει τις αποτρεπτικές τις ικανότητες και σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων.

Ειδική αναφορά έκανε ο Γ. Γεραπετρίτης στην προσχώρηση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στις 18 Φεβρουαρίου 1952, τονίζοντας πως η χώρα μας έκανε μια στρατηγικής σημασίας επιλογή για τον προσανατολισμό της προς τη Δύση, η οποία εδραιώθηκε με τη συμμετοχή της στην EE.

Καταληκτικά, ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει τη σταθερή προσήλωση της χώρας στη διεθνή πολυμέρεια και την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και εκφράζει τη βούληση η Ελλάδα να εισφέρει ενεργά στην παγκόσμια σταθερότητα, συμμετέχοντας ανελλιπώς σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα του OHE και αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού με χώρες πέρα από τον ευρωπαϊκό ορίζοντα, από την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

