Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χάρης Δούκας για 25η Μαρτίου: «Σημαντικό να συνεχίσουμε ενωμένοι, ''το Εμείς κι όχι το Εγώ'" που έγραψε ο Μακρυγιάννης»  

Το μήνυμα του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα μετά την παρέλαση για την 25η Μαρτίου

Χάρης Δούκας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρακολούθησε την μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. 
 

Δούκας

Μετά το τέλος της παρέλασης ο Χάρης Δούκας δήλωσε:
 
«Με περηφάνια παρακολουθήσαμε τις μαθήτριες και τους μαθητές των σχολείων της Αθήνας που παρέλασαν μπροστά μας. Τιμήσαμε έτσι τους αγώνες των Ηρώων του ‘21.
Και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την προσπάθεια και να συνεχίσουμε όλοι μαζί, έτσι ενωμένοι.
 
«Το Εμείς κι όχι το Εγώ», που έγραψε ο Μακρυγιάννης για ένα μέλλον φωτεινό, με αλληλεγγύη, με αξιοπρέπεια, με μάθηση για όλους, με δικαιοσύνη και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 
Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.»


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρης Δούκας δήμαρχος 25η Μαρτίου παρέλαση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark