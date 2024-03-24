Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρακολούθησε την μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.



Μετά το τέλος της παρέλασης ο Χάρης Δούκας δήλωσε:



«Με περηφάνια παρακολουθήσαμε τις μαθήτριες και τους μαθητές των σχολείων της Αθήνας που παρέλασαν μπροστά μας. Τιμήσαμε έτσι τους αγώνες των Ηρώων του ‘21.

Και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την προσπάθεια και να συνεχίσουμε όλοι μαζί, έτσι ενωμένοι.



«Το Εμείς κι όχι το Εγώ», που έγραψε ο Μακρυγιάννης για ένα μέλλον φωτεινό, με αλληλεγγύη, με αξιοπρέπεια, με μάθηση για όλους, με δικαιοσύνη και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.



Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.»





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.