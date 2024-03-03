Νέα Αριστερά - Χαρίτσης: «Η πολιτική επιστρέφει – Υπάρχει άλλος δρόμος»

«Υπάρχει άλλος δρόμος, η ιστορία δεν τελείωσε, η πολιτική δεν ξόφλησε. Τίποτα δεν τελείωσε. Όλα τώρα ξεκινάνε», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στην ομιλία του στο κλείσιμο της τριήμερης Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης.

Κάνοντας απολογισμό του τριημέρου ανέφερε: «Η Νέα Αριστερά κλείνει την πρώτη φάση της συγκρότησης της. Αυτούς τους τρείς σχεδόν μήνες έγιναν πολλά, πολύ γρήγορα. Μπήκαμε σε μια πρωτόγνωρη και δύσκολη διαδικασία. Το είπαμε κ το καταφέραμε: Η πολιτική επιστρέφει! Ακούσαμε πολιτικές ομιλίες, με αισιοδοξία, προβληματισμό με έναν όμως κοινό στόχο: Η Νέα Αριστερά να μεγαλώσει, να κάνουμε τη Νέα Αριστερά το μεγάλο ανοιχτό και ευρύχωρο σπίτι. Για εκείνους που δεν υποκύπτουν στον εκφυλισμό και στην απογοήτευση. Που θέλουν να παλέψουν, να δημιουργήσουμε μαζί την ενναλακτική απέναντι στην δεξιά του κ. Μητσοτάκη που προβάλλει σαν μονόδρομος. 'Ακουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις. Τις προτάσεις, τις συμβολές, τις διαφωνίες. Αυτός είναι ο πλούτος στην Αριστερά. Να συζητάμε, να συνθέτουμε».

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα είπε: « Αυτό που προέχει τώρα, στη επόμενη φάση της Νέας Αριστεράς που θα έχει κρίσιμο και κομβικό σταθμό την κάλπη των ευρωεκλογών, είναι να μετατρέψουμε τη Νεά Αριστερά στο μεγάλο σπίτι. Να σπάσουμε την λογική της αποχής και της ιδιώτευσης. Για να το κάνουμε αυτό δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε αριστεροί. Όχι να τα πούμε όλα, εξαντλητικά. Οφείλουμε να δώσουμε περιεχόμενο. Να μιλήσουμε για το πως θα ζήσουμε καλύτερα. Να μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση, για την στήριξη της μισθωτής εργασίας, για τους νέους αγρότες και την κλιματική κρίση, για τα δημόσια αγαθά, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία για τις ανισότητες, την ακρίβεια, την αναδιανομή. Από Δευτέρα ξεκινάμε με τη μεγάλη μάχη για την υπεράσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου μέσα και έξω από την βουλή. Για αυτά πρέπει να μιλήσουμε και να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Από αύριο όλες και όλοι που βρεθήκαμε εδώ στην Συνδιάσκεψη μας και οι χιλιάδες συντρόφισσες και σύντροφοι, οι φίλες και οι φίλοι που μας παρακολουθούν να μπούμε στην μάχη για τις ευρωεκλογές. Για τη ζωή που μας αξίζει!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

