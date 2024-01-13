Σε κλίμα συντροφικότητας, αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική σύσκεψη στελεχών της Νέας Αριστεράς στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου με το Νάσο Ηλιόπουλο να συμπυκνώνει την συζήτηση, και να επιβεβαιώνει τον οδικό χάρτη της συγκρότησης του φορέα.

Η κομματική συγκρότηση της Νέας Αριστεράς επιταχύνεται. Όπως επισημάνθηκε στο κλείσιμο του Νάσου Ηλιόπουλου αλλά και σε σειρά παρεμβάσεων και ομιλιών, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί παρά να γίνει με το βλέμμα προς τα έξω, στους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες, μαζί με την κοινωνία. “Να γίνουμε η φωνή των πολλών”, ήταν η φράση που ακούστηκε σε πολλές τοποθετήσεις. Όπως τόνισε και ο πρόεδρος της Κ.Ο. στην ομιλία του στόχος της Νέας Αριστεράς δεν είναι μόνο να αποτελέσει την θετική έκπληξη των ευρωεκλογών αλλά και η νικη στην μάχη για την ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία των ιδεών της αριστεράς, για την ηγεμονία των σύγχρονων προοδευτικών λύσεων. “Στην κάλπη βεβαίως, αλλά όχι μόνο εκεί. Πάνω από όλα στη ζωή των πολιτών”, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Αριστερά προχωρά την οργανωτική της συγκρότηση με συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιάγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα ξεκινούν οι Ανοιχτές Συνελεύσεις και εκδηλώσεις σε όλη την χώρα. Ο Αλέξης Χαρίτσης εγκαινιάζει αυτή την διαδικασία από την Καλαμάτα όπου θα παρευρεθεί στην ανοιχτή συνέλευση της Νέας Αριστεράς μαζί με τον καθηγητή και ακτιβιστή στον χώρο των δικαιωμάτων, Δημήτρη Χριστόπουλο. Μια παρουσία που σηματοδοτεί και τον στόχο της Νέας Αριστεράς για συμπόρευση με προσωπικότητες και κινήσεις από όλο το φάσμα της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, των δικαιωμάτων. Χαρακτηριστική ήταν και η παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη την πρώτη μέρα της σύσκεψης και το πολύ θερμό κλίμα με τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Παράλληλα, θα διεξαχθεί καμπάνια για την ακρίβεια ενώ σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει η μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πρώτος κόμβος στην πορεία της κομματικής συγκρότησης θα είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα το τελευταίο σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου. Στόχος είναι το ιδρυτικό συνέδριο να διεξαχθεί μετά το καλοκαίρι.

Για τον καθορισμό των βημάτων και την οργάνωσης της πανελλαδικής συνδιάσκεψης στα τέλη Φεβρουαρίου αρμόδιο είναι το προσωρινό συντονιστικό. Μέλη του προσωρινού συντονιστικού είναι, όπως ανακοινώθηκε:

Αθανασίου Κώστας

Αμπατζάς Κώστας

Αναγνωστοπούλου Σία

Αχτσιόγλου Έφη

Βαμβουρέλη Μαρία

Βλαχάκη Κωνσταντίνος

Γιαμπουράνης Χρήστος

Ηλιόπουλος Νάσος

Κάβουρας Κώστας

Καλαμαρά Έφη

Καρπόζηλος Κωστής

Κώστη Μακρίνα

Λάμπρου Πάνος

Μπαλτάς Αριστείδης

Μπίστης Νίκος

Ξανθός Ανδρέας

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Παπαδημούλης Δημήτρης

Πέρκα Πέτη

Πετρόπουλος Γιώργος

Σαμπατακάκης Μιχάλης

Σκουρλέτης Πάνος

Σταθάκης Γιώργος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Φωτίου Θεανώ

Φίλης Νίκος

Χαρίτσης Αλέξης

