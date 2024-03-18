Νέα Αριστερά: «Να δώσει τώρα το πόθεν εσχες του ο κύριος Κασσελακης»

Θέμα πόθεν έσχες για τον Στέφανο Κασσελάκη θέτει η Νέα Αριστερά.
«Να δώσει τώρα το πόθεν έσχες του ο κύριος Κασσελάκης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.
Πηγή: skai.gr
