Την ικανοποίηση του για τη σημερινή (Δευτέρα) απόφαση της επιτροπής αναφορών PETI του ευρωκοινοβουλίου μετά την ακρόαση της Μαρίας Καρυστιανού, να παραμείνει ανοικτή η υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου: «Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης που ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις που συνδέονται με το έγκλημα στα Τέμπη εξέφρασε στους συνεργάτες του την ικανοποίησή και την ανακούφιση του για την σημερινή ομόφωνη απόφαση της επιτροπής #PETI. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση η αναφορά για το έγκλημα των Τεμπών θα απασχολήσει και τις αρμόδιες επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου, την TRAN και την LIBE. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στους συνεργάτες του οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαίωση και θα τη βρουν, δυστυχώς όμως μακριά από τη χώρα τους».

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης αναφέρει: «Μεγάλη νίκη. 'Αλλο ένα βήμα προς την δικαίωση! Η επιτροπή PETI ομόφωνα αποφάσισε η αναφορά για το έγκλημα των Tεμπών να παραπεμφθεί στις αρμόδιες επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου».

