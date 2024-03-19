Πιερρακάκης: Επανανέρχεται η πενθήμερη αποβολή για bullying

Την επαναφορά της πενθήμερης αποβολής για περιπτώσεις bullying στα σχολεία προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.
Μιλώντας στο Mega, τόνισε ότι θα επανέλθει ο διαχωρισμός της απουσίας σε αδικαιολόγητη και δικαιολογημένη, κρατώντας τον ίδιο αριθμό απουσιών που έχουμε σήμερα και ταυτόχρονα, θα υπάρξει διευκόλυνση στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το θύτη περιπτώσεων μπούλινγκ.
Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ακόμα ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την πλατφόρμα αποτύπωσης περιστατικών με επώνυμες καταγγελίες. Μέσα σε αυτή θα μπορεί ο γονιός και ο μαθητής από το Γυμνάσιο και πάνω να καταγγέλλει συγκεκριμένα περιστατικά και να διαχειρίζονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας.
Ο υπουργός εξήγησε ότι η πρώτη διαχείριση του περιστατικού θα είναι εντός του σχολείου, αλλά για τα πιο βαριά περιστατικά θα υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές.
- Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: Το νέο νομοσχέδιο καταργεί τα πιστοποιητικά
- Μαρινάκης: Χυδαία, απάνθρωπη και ρατσιστική η επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Κυμπουρόπουλου
- ΚΚΕ: Απαράδεκτες και προκλητικές οι δηλώσεις Ερντογάν για την Κύπρο - Η εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς ευνοούν τις τουρκικές διεκδικήσεις
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.