Aπάντηση στον 'Αδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε το πρωί στον ΣΚΑΪ, έδωσε ο συντονιστής τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σήμερα το πρωί, ο μόνιμος καλεσμένος του ΣΚΑΙ, κ. 'Αδωνις Γεωργιάδης, είχε το θράσος σε συνέντευξη του να μιλήσει για εικονικά τιμολόγια στο ΚΕΕΛΠΝΟ επί θητείας μου. Μιλάει για 'εικονικά' τιμολόγια αυτός που επί θητείας του το ΚΕΕΛΠΝΟ, υπέγραψε 875 συμβάσεις, ακόμη και με ανύπαρκτες ιστοσελίδες, δίνοντας 8 εκ. ευρώ μαύρο πολιτικό χρήμα. Αναφέρομαι στη διαφημιστική εκστρατεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπου στο όνομα της Δημόσιας Υγείας χρηματοδότησε ΜΜΕ (τότε δεν υπήρχε πανδημία και λίστα Πέτσα). Μιλάει για 'εικονικά' τιμολόγια αυτός που πήρε 22 μετακλητούς υπαλλήλους στο υπουργείο Υγείας μέσω παράνομων προσλήψεων του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του παλικαριού 'της φακής' και συνεργάτη του 'Αδωνι, κ. Πουλή. Η συγκεκριμένη υπόθεση εκδικάζεται αυτές τις μέρες στα δικαστήριά και η παρέα του 'Αδωνι αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις απιστίας κατ' εξακολούθηση, με την οικονομική ζημιά να υπολογίζεται για το ΚΕΕΛΠΝΟ στα 250.000 ευρώ περίπου. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα έπρεπε μάλιστα να παραπεμφθεί και ο ίδιος ο 'Αδωνις αλλά εξαιτίας των διπλών εκλογών του 2015, η υπόθεση παραγράφηκε βάση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τα 'εικονικά' τιμολόγια για τα οποία μίλησε σήμερα ο 'Αδωνις, αφορούν σε υπηρεσίες φύλαξης τις οποίες παρείχε εργολάβος, ο οποίος προσλήφθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ επί θητείας Δ. Αβραμόπουλου. Ο εργολάβος αυτός, συνέχισε να προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης και επί θητείας Α. Λοβέρδου, Α. Λυκουρέτζου, Α. Γεωργιάδη και Μ. Βορίδη. Ο συγκεκριμένος εργολάβος, απομακρύνθηκε επί θητείας μου, τόσο από το ΥΥ (2016), όσο και από όλες τις δομές του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΕΟΠΥΥ (2017). Θέλει πραγματικά θράσος να μιλά για τους εργολάβους, ο υπουργός που 5 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Υγειας, επανάφερε τον εργολάβο στο νοσοκομείο του 'Αγιου Σάββα, απολύοντας 58 καθαρίστριες, απευθυνόμενος μάλιστα στον υπουργό που "έδωσε πόλεμο' για να διώξει τους εργολάβους από τα νοσοκομεία».

Αναφερόμενος στα πεπραγμένα επί ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Είμαι πραγματικά υπερήφανος γιατί επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μάχη με το σύστημα των εργολάβων που ζούσε με το δημόσιο χρήμα σε βάρος των εργαζομένων, μετά και από δικαίωση από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, διώξαμε τους εργολάβους από 77 νοσοκομεία της χώρας και είναι δεδομένο ότι αν κερδίζαμε τις εκλογές μέσα στον επόμενο χρόνο δεν θα είχε μείνει εργολάβος στο χώρο της Υγείας. Ο κόσμος γνωρίζει και θυμάται κ. Γεωργιάδη, ότι η αρχειοθέτηση των ευθυνών για το σκάνδαλο Novartis, με την αιτιολογία των 'αδιευκρίνιστων ποσών' και της 'χαρακτηριστικής κουφότητας' αποτελούν παγκόσμια δικονομική πρωτοτυπία. Δεν αποτελούν, όμως, αθώωση».

Καταλήγοντας, ο κ. Πολάκης υποστηρίζει: «'Ολη αυτή η φασαρία που προκάλεσε σήμερα ο 'Αδωνις, είναι για να στρέψει την κουβέντα αλλού και να μην απαντήσει στις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την αλλαγή στάσης του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), που ενάντια σε προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, αποφάσισε να μην εκπροσωπηθεί νομικά στη δίκη για τις παράνομες προσλήψεις και να μην προχωρήσει σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Φυσικά, η αλλαγή αυτή της στάσης του ΕΟΔΥ έγινε μετά την μετακίνηση του 'Αδωνι στο υπουργείο Υγείας και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΟΔΥ».

Νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση και στα social media με την οποία απαντούσε στον Άδωνι Γεωργιάδη.

