Στην Κύπρο μεταβαίνει αύριο Παρασκευή η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως προκειμένου να ενημερώσει Έλληνες εκλογείς που διαβιούν εκεί για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Λευκωσία, η κυρία Κεραμέως θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, την πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και τον υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Μάκη Κεραυνό.

Παράλληλα, σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνεται από την ελληνική πρεσβεία, θα ενημερώσει τους εκλογείς σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέσω επιστολικής ψήφου, στις προσεχείς ευρωεκλογές μετά τη χθεσινή ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

