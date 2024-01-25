Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, παρουσία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γιάννη Μπρατάκου, της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, του Γενικού Διευθυντή του κόμματος Γιάννη Σμυρλή, του Γραμματέα Οργανωτικού και αναπληρωτή Γραμματέα ΠΕ Στέλιου Κονταδάκη, του αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Χριστόφορου Μπουτσικάκη, των μελών του Διαγραμματειακού και του Διατομεακού και των εργαζομένων του κόμματος.



Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Νέας Δημοκρατίας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γιάννης Μπρατάκος, σημείωσε: «Βρίσκομαι με χαρά ανάμεσά σας και θέλω να σας ευχαριστήσω για την πραγματικά σπουδαία δουλειά που κάνατε στις εθνικές εκλογές του 2023, οι οποίες, τολμώ να πω, ήταν πιο σημαντικές από τις εκλογές του 2019. Και ευτυχώς που είχατε δύναμη, κέφι και μεράκι να δουλέψετε για την Παράταξη, έτσι ώστε να τις κερδίσουμε, να γίνει ξανά Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να μπορέσει σε αυτή την τετραετία να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων των Ελλήνων, να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.



Στις ευρωεκλογές που έρχονται, πρέπει να βάλουμε και πάλι τα δυνατά μας. Και θέλει για ακόμη μια φορά δουλειά από όλους, από τα στελέχη, τους γραμματείς και τους βουλευτές μας, για να έχουμε καλά αποτελέσματα και στις ευρωεκλογές.



Δεν θέλω να μιλήσω άλλο πολιτικά. Θέλω μόνο να ξέρετε – γιατί με τις περισσότερες και τους περισσότερους γνωριζόμαστε χρόνια – ότι σας νιώθω οικογένειά μου και ότι το κόμμα το νιώθω πραγματικό σπίτι μου, σπίτι όλων μας. Από μικρό παιδί, η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη προτεραιότητα της οικογένειάς μου και έγινε και δική μου πρώτη προτεραιότητα, καθώς μεγάλωσα στελεχιακά στην Παράταξή μας.



Κλείνω με την ευχή να έχετε κάθε καλό εσείς, τα παιδιά σας, οι οικογένειές σας. Να έχετε υγεία, να έχετε τύχη και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν.



Χρόνια πολλά, να έχουμε μία υπέροχη χρονιά».



Η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία στα στελέχη και τους εργαζομένους του κόμματος και τόνισε ότι: «Το 2023 είχε αρκετές δυσκολίες, αλλά και πάρα πολλές κατακτήσεις. Το 2024 συνεχίζουμε τη μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας, με πυξίδα μας, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντα το ρήμα “προσπαθώ” και στόχο να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας.



Η νέα χρονιά έχει και έναν υψηλό συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αλλά και από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.



Εύχομαι να είναι μια υπέροχη χρονιά για όλες και όλους. Χρόνια πολλά!».



Ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Σμυρλής, καλωσορίζοντας τα στελέχη και τους εργαζομένους του κόμματος, ευχήθηκε να είναι το 2024 μια καλή χρονιά με υγεία και προκοπή, επισημαίνοντας: «Το 2023 επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και ήταν η χρονιά της δικαίωσης των αγώνων που έγιναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια και που έφεραν την Ελλάδα από το κατώφλι της καταστροφής, να είναι σήμερα ένα πρότυπο χώρας παγκοσμίως.



Τώρα οφείλουμε να πάμε στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και να βάλουμε και εκεί έναν στόχο: να είμαστε πρώτοι και να επιβεβαιώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη που πάντα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.



Και αυτό το επιβραβεύουν οι συμπολίτες μας που εμπιστεύονται το κόμμα μας, τον Πρωθυπουργό μας και τους υποψηφίους μας.



Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε όλες και όλους και καλούς αγώνες. Μην ξεχνάτε η καρδιά της Παράταξης παραμένει εδώ και ξεκινάμε να δώσουμε σε λίγους μήνες τη μάχη των ευρωεκλογών».

Πηγή: skai.gr

