«Σειρήνες» από Αμερική για Αλμέιδα - Στη λίστα της Σαν Ντιέγκο FC ο τεχνικός της ΑΕΚ

Στη λίστα με τους υποψήφιους προπονητές για την Σαν Ντιέγκο συμπεριλαμβάνουν τον Ματίας Αλμέιδα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Όπως αναφέρουν αυτά η Σαν Ντιέγκο πρόκειται το 2025 να μπει στο MLS και έτσι θέλει να αρχίσει από τώρα να χτίζει μια ομάδα για να μπορεί να σταθεί στο πρωτάθλημα και να έχει έναν ανταγωνιστικό ρόλο σε αυτό.

Ο Μεξικανός τεχνικός διευθυντής της ομάδας έχει στη λίστα του τον τεχνικό της ΑΕΚ καθώς και άλλους εκτιμώντας ότι είναι οι κατάλληλοι για το πρότζεκτ αυτό.

Μάλιστα εκτιμούν ότι ο Αλμέιδα είναι μια προσιτή οικονομικά λύση η οποία θα φέρει και το αποτέλεσμα που θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι εκτιμάται ότι είναι μηδαμινό.

Ο Αλμέιδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι και το 2028 με υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης, κάτι που αναφέρεται πουθενά στα δημοσιεύματα, και φυσικά δεν φαίνεται ότι ένα τέτοιο πρότζεκτ σαν αυτό της Σαν Ντιέγκο να μπορεί να χαρακτηριστεί ως… δελεαστικό για τον προπονητή της ΑΕΚ.

