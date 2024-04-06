Οι ευρωεκλογές δεν έχουν χώρο για ένα απλό μήνυμα αλλά είναι σταυροδρόμι για την συνέχιση της προόδου της χώρας, τόνισε στην ομιλία του στο συνέδριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι οι αντίπαλοι της ΝΔ «θέλησαν να μας πείσουν ότι έχουν το μονοπώλιο της κοινωνικής και δημοκρατικής ευαισθησίας, αλλά διαψεύστηκαν πανηγυρικά» και προσέθεσε ότι «η ΝΔ δεν εξαπάτησε τους πολίτες όπως άλλοι που έγιναν κυβέρνηση και από το 35% επέστρεψαν στο 17%».

Τόνισε ότι η ΝΔ είναι ο κόσμος της, εκείνοι που δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα αλλά μόνο έδιναν, και είναι περήφανοι για τις ιδέες τους, ενώ σημείωσε ότι «η παράταξη μας ξέρει να υποδέχεται νέα μέλη και ανθρώπους από διαφορετικές αφετηρίες" προσθέτοντας ότι οι καινούργιοι που έρχονται, έρχονται με σεβασμό για τις κατακτήσεις της ΝΔ».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ακόμη, ότι η ΝΔ έχει ήθος και τόνισε με έμφαση ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι, εμείς είπαμε αλήθειες όταν άλλοι έλεγαν λεφτά υπάρχουν».

Ακόμη, είπε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση εφαρμόζοντας στο ακέραιο το πρόγραμμά της, επαναλαμβάνοντας ότι οι ευρωεκλογές είναι σταυροδρόμι για την συνέχιση της προόδου της ευημερίας, και κατέληξε λέγοντας ότι το έργο της κυβέρνησης έχει γερά θεμέλια.

Πηγή: skai.gr

