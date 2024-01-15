Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας το «πολιτικό μασάζ» του Άκη Σκέρτσου στους βουλευτές της ΝΔ σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, με στόχο να καμφθούν οι αντιστάσεις τουλάχιστον κάποιων εξ αυτών. Είναι ενδεικτικό ότι η ενημέρωση του υπουργού Επικρατείας στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς διήρκεσε 2,5 ώρες.

«Τέθηκαν ερωτήσεις, δόθηκαν διευκρινίσεις. Νομίζω όλοι γίναμε σοφότεροι από αυτή τη συζήτηση» επισήμανε ο υπουργός Επικρατείας.

Για «φανταστική πρωτοβουλία» μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. «Πήραν το λόγο και όσοι είχαν διαφωνία. Απαντήσαμε σε όλες τις απορίες, οι οποίες διαφωνίες πήραν απάντηση» σημείωσε.

«Το κλίμα ήταν πολύ καλό. 100% (σ.σ βγαίνει πιο ενωμένη η ΝΔ)» είπε ο υπουργός, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις κύκλων του Αντώνη Σαμαρά.

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για ζήτημα που διαπερνά οριζόντια την κοινωνία κ όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει κανένα εσωκομματικό θέμα… Αλίμονο αν αυτό ήταν το πρόβλημα ΝΔ» είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη. Ερωτηθείσα για τον Αντώνη Σαμαρά, παρατήρησε ότι «στη ΝΔ έχουμε εξασφαλίσει να λέει ο καθένας τη γνώμη του».

«Ήταν μια πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη συζήτηση, με ουσιαστική συμμετοχή… Η συζήτηση συνεχίζεται» τόνισε ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης.



«Σε ένα φιλελεύθερο κόμμα όπως η ΝΔ είναι πολύ ωραίο να κάνεις διαλογική συζήτηση» σχολίασε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. «Ακούστηκαν όλες οι απόψεις… Είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι πλευρές. Αν κάποιοι έχουν μάθει να είναι στρατιώτες εμείς συζητάμε και αποφασίζουμε κατά συνείδηση όπως είπε ο πρωθυπουργός» πρόσθεσε.

«Ήταν μια σημαντική ενημέρωση, μάς λύθηκαν απορίες και προχωράμε. Εννοείται θα είμαστε ενωμένοι. Δεν ήρθαμε εδώ να διχάσουμε... Ήταν μια ωραία συζήτηση, και υπάρχουν και δικαιώματα σε όλους τους ανθρώπους» είπε η Κατερίνα Μονογιού.

Για «εποικοδομητική συζήτηση» έκανε λόγο ο Βασίλης Σπανάκης. «Τέθηκαν παρά πολλά ερωτήματα, απαντήθηκαν όλα. Η ΝΔ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα ακούγονται όλες οι απόψεις και έχουμε και άλλη συζήτηση για την ψήφιση» τόνισε ο κ. Σπανάκης.

«Έγινε μια πολύ ωραία κουβέντα» τόνισε η Μαρία Κεφαλά.

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα η συζήτηση, και πιστεύω ότι είμαστε πλέον πιο ενημερωμένοι απ' ό,τι ήρθαμε» είπε από πλευράς του ο Τάσος Δημοσχάκης.



Σημειώνεται ότι όσοι βουλευτές είχαν επιφυλάξεις δεν «άνοιξαν τα χαρτιά τους» για τι θα πράξουν τελικά, κι αν θα αξιοποιήσουν «το δρόμο» που υπέδειξε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, δηλαδή την αποχή έναντι της καταψήφισης του ν/σ.

Στο πρώτο γκρουπ των βουλευτών της ΝΔ (από το Α έως το Κ) περιλαμβάνονταν τουλάχιστον 10 οι οποίοι έχουν διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τη στάση τους, καθώς θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για λόγους συνείδησης.

Το στίγμα των προθέσεων έδωσε εκ νέου με την εβδομαδιαία του ανάρτηση στο Facebook ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει πρόθεση να διχάσει την κοινωνία και υπογραμμίζοντας το δικαιωματικό χαρακτήρα της νομοθετικής παρέμβασης, "να διευθετήσουμε ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας. Να αναγνωρίσουμε νομικά μια πραγματικότητα που υφίσταται και στη χώρα μας» υπογράμμισε, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης "αδικιών και ανισοτήτων με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών".



Οι αντιδράσεις πάντως στο «γαλάζιο στρατόπεδο» συνεχίστηκαν. Νωρίτερα, συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, έκαναν αιχμηρή δήλωση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ κυβερνητικές πηγές έκλεισαν το θέμα.



Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αντέδρασαν επίσης στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι η αποχή -στην οποία προέτρεψε ο Κ. Μητσοτάκης τους διαφωνούντες- συνιστά κοινοβουλευτική πράξη και υπενθύμισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς απουσίαζε το 2015 από την ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων ζευγαριών.



«Δεν αντιλαμβανόμαστε το "μάθημα" που θέλησε να δώσει σήμερα ο κ. Παύλος Μαρινάκης στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ» ανέφεραν συνεργάτες του κ. Σαμαρά.



Κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στους συνεργάτες Σαμαρά, ανέφεραν απλώς: «Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα σε αυτή τη συζήτηση».

