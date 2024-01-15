Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ, η «επιχείρηση ενημέρωσης» στο πρώτο γκρουπ των βουλευτών του κόμματος, σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το κατώφλι του γαλάζιου στρατηγείου πέρασε σήμερα το πρώτο γκρουπ των βουλευτών, που το όνομά τους ξεκίνάει απο το "Α" έως το "Κ".



Στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές της ΝΔ να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο που προβλέπει τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.



Την ενημέρωση έχει αναλάβει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής του νομοσχεδίου στη Βουλή ενώ θα συνδράμουν και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και η Γραμματέας του κόμματος Μαρία Συρεγγέλα. Στόχος είναι να φωτιστεί κάθε πτυχή της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και να γίνει διεξοδική συζήτηση επί όλων των θεμάτων που προβληματίζουν, προκειμένου να καμφθούν οι ενστάσεις και να μειωθούν στο ελάχιστο οι αντιδρώντες βουλευτές.



Στο πρώτο γκρουπ των βουλευτών της ΝΔ περιλαμβάνονται τουλάχιστον 10 οι οποίοι έχουν διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τη στάση τους, καθώς θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για λόγους συνείδησης.

Το στίγμα των προθέσεων έδωσε εκ νέου με την εβδομαδιαία του ανάρτηση στο Facebook ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει πρόθεση να διχάσει την κοινωνία και υπογραμμίζοντας το δικαιωματικό χαρακτήρα της νομοθετικής παρέμβασης, "να διευθετήσουμε ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας. Να αναγνωρίσουμε νομικά μια πραγματικότητα που υφίσταται και στη χώρα μας» υπογράμμισε, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης "αδικιών και ανισοτήτων με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών".



Οι αντιδράσεις πάντως στο «γαλάζιο στρατόπεδο» συνεχίζονται. Νωρίτερα, συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, έκαναν αιχμηρή δήλωση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ κυβερνητικές πηγές έκλεισαν το θέμα.



Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αντέδρασαν επίσης στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι η αποχή -στην οποία προέτρεψε ο Κ. Μητσοτάκης τους διαφωνούντες- συνιστά κοινοβουλευτική πράξη και υπενθύμισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς απουσίαζε το 2015 από την ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων ζευγαριών.



«Δεν αντιλαμβανόμαστε το "μάθημα" που θέλησε να δώσει σήμερα ο κ. Παύλος Μαρινάκης στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ» ανέφεραν συνεργάτες του κ. Σαμαρά.



Κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στους συνεργάτες Σαμαρά, ανέφεραν απλώς: «Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα σε αυτή τη συζήτηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.