Ο 33χρονος πρόεδρος της κεντρικής ιχθυαγοράς Αθηνών Βασίλης Σίμος είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος του κόμματος «Δημοκράτες».

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Λοβέρδος μέσα από βιντεοσκοπημένη παρουσίαση. Ο κ.Λοβέρδος καλωσόρισε στους Δημοκράτες τον κ.Σίμο με πολύ θερμά λόγια υπογραμμίζοντας «οτι ο Βασίλης Σίμος γνωρίζει τα ζητήματα της αγοράς, της ακρίβειας και του κόστους ζωής όσο ελάχιστοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμπορευτούμε με έναν νέο και τόσο άξιο άνθρωπο και είμαι βέβαιος ότι ο κ.Σίμος θα εκπροσωπήσει το κόμμα μας με τον πιο άμεσο και ειλικρινή τρόπο».

Από την πλευρά του ο Βασίλης Σίμος ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ανδρέα Λοβέρδο για την επιλογή της θέσης του πολιτικού εκπροσώπου δηλώνοντας: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κ.Λοβέρδος επιλέγει νέα πρόσωπα μέσα από τα καθημερινά επαγγέλματα και όχι άτομα του κομματικού σωλήνα. Η χώρα έχει ανάγκη από μια δυνατή εκπροσώπηση με σωστές θέσεις που να παρουσιάζουν τα πραγματικά προβλήματα του τόπου μας. Θέλουμε να είμαστε οι εκφραστές του χώρου του κέντρου μιας και η αντιπολίτευση μοιάζει νωχελική ενώ το γαϊτανάκι των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων έχει αφήσει στην άκρη τα πραγματικά προβλήματα όπως η ακρίβεια. Εγώ μαχόμενος καθημερινά εδώ και 16 χρόνια κατάφερα τα τελευταία δυο χρόνια να βάλω ένα λιθαράκι στο να εξασφαλίσω τις καλές τιμές αλλά και να θωρακίσω τις τιμές στην επικράτεια ώστε να αποφύγουν οι καταναλωτές την αισχροκέρδεια. Σκύβουμε χαμηλά το κεφάλι και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά ώστε να γίνουμε ένα με τον κόσμο και να μπορέσουμε να είμαστε μαζί με το Renew Europe στην Ευρώπη. Καλή επιτυχία σε όλους! Οι Δημοκράτες ήρθαν για να μείνουν!»

Βιογραφικό Βασίλη Σίμου

Ο Βασίλης Σίμος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου το 1991 και κατοικεί στα Κάτω Πατήσια τα τελευταία 33 χρόνια. Δραστηριοποιείται ενεργά στο ιχθυεμπόριο εδώ και 16 χρόνια διατηρώντας 2 καταστήματα στην Κεντρική Ιχθυαγορά της Βαρβακείου. Είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ιχθυαγοράς Αθηνών από το 2022 έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος του σωματείου των ιχθυοπωλών από το 2018. Απόφοιτος του 65ου Γενικού Λυκείου Αθηνών, σπούδασε Λογιστική & Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης και είναι πτυχιούχος Δημοσιογραφίας. Έχει ασχοληθεί ενεργά στο χώρο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου στο κομμάτι της παρουσίασης ψυχαγωγικών εκπομπών. Έχει γνώση Αγγλικών και Γερμανικών. Στον ελεύθερο του χρόνο δεν θα χάσει στιγμή για άθληση όντας λάτρης του αθλητισμού καθώς έχει αγωνιστεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο σε πάρα πολλά σωματεία τοπικών πρωταθλημάτων με πολλές διακρίσεις. Στόχος του είναι οι νέοι να φέρουν την αλλαγή και νέα παιδιά από όλα τα επαγγέλματα να πρωταγωνιστούν για την επίλυση στα μείζονα προβλήματα και τις παθογένειες της χώρας μας. Μότο του: όλα αλλάζουν με την «τριβή» στον καθημερινό στίβο της ζωής.

