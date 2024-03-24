«Την 1η Απριλίου 2024, θα ισχύσει η 4η διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, που πλέον θα ξεπερνάει τα 800 ευρώ από τα 650 ευρώ το 2019» δηλώνει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εκτιμά, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη δυναμική της οικονομίας της χώρας για τα επόμενα χρόνια, όπως αυτή καταγράφεται από διεθνείς οίκους και οργανισμούς, κάνουν εφικτό τον στόχο για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), ο κ. Τσακλόγλου σημειώνει ότι η ενημερωτική εκστρατεία, που υλοποιείται από το ίδιο το TEKA, επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο τα οφέλη του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στους νέους, που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όπως επίσης και σε εργαζόμενους που έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν προαιρετικά στο νέο Ταμείο.

«Με κεντρικό μήνυμα "Επένδυσε σήμερα στο δικό σου αύριο", αναδεικνύει την αξία της αποταμίευσης ως βασικού μέσου για την οικονομική ασφάλεια στο μέλλον. Προβάλλονται και επεξηγούνται βασικά χαρακτηριστικά του νέου Ταμείου, όπως η ύπαρξη και η δυνατότητα ελέγχου του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου και η παρεχόμενη κρατική εγγύηση, με στόχο να ενθαρρύνει/κινητοποιήσει τους νέους να δράσουν για το μέλλον τους και να συμμετάσχουν/ενταχθούν στο ΤΕΚΑ, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες και εργαλεία για μία οικονομικά ασφαλή συνταξιοδότηση» επισημαίνει ο υφυπουργός Εργασίας.

Ταυτόχρονα, τονίζει τα οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική οικονομία, καθώς, όπως αναφέρει, σημαντικό τμήμα των αποθεματικών του ΤΕΚΑ θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία, θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, θα δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θα προάγουν το βιοτικό επίπεδο και την ευημερία των πολιτών.

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς εξελίσσεται η εφαρμογή της δήλωσης εργασίας από εργαζόμενους συνταξιούχους, ο κ. Τσακλόγλου υπογραμμίζει ότι, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα περίπου 43.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι, την ίδια ώρα που αντίστοιχα νούμερα στο παρελθόν δεν ξεπερνούσαν τους 35.000 κατ' έτος.

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας αναλύει τη νέα διάταξη του υπουργείου Εργασίας που «ξεκλειδώνει» τη συνταξιοδότηση για χιλιάδες οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ και προσθέτει ότι αναμένεται η έκδοση της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης και, παράλληλα, γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές των ψηφιακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, καθώς και την ανάκτηση των αναγκαίων δεδομένων, μέσω διασύνδεσης με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Ο κ. Τσακλόγλου αναφέρεται επίσης στο στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα προπαρασκευαστικά βήματα για την εφαρμογή ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών για όλα τα ενταχθέντα Ταμεία στον e-ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι, τον περασμένο Νοέμβριο, συστάθηκε ομάδα εργασίας, «με στόχο τη σύνταξη πορίσματος προς την κατεύθυνση της ενιαιοποίησης των κανόνων με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Για όλα τα πρώην Ταμεία εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές σε χρήμα, η διάρκεια κάλυψης, το ύψος των παροχών, το εύρος των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, έχουν επισημανθεί οι διαφορές μεταξύ Ταμείων και έχει ολοκληρωθεί η οικονομική ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων ενιαιοποίησης.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα εργασίας βρίσκεται προς το τέλος των εργασιών της και συντάσσει το κείμενο του πορίσματος, που θα αποτελέσει τη βάση για τις νομοθετικές παρεμβάσεις μας».

Τέλος, ο υφυπουργός Εργασίας συμπληρώνει ότι η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες, συνιστά μία νέα ρύθμιση και, ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε από το μηδέν μία πλατφόρμα, που θα υποστηρίξει αυτή την καινοτομία. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η καταβολή των επιδομάτων θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, χωρίς όμως να είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.