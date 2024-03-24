Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με ανακοίνωσή του διαψεύδει δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας που υποστηρίζει ότι αλλοιώθηκαν ηχητικές καταγραφές στο δυστύχημα των Τεμπών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με δημοσίευμα στην εφημερίδα "Το ΒΗΜΑ της Κυριακής" που αφορά στο δυστύχημα των Τεμπών, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ γνωστοποιεί ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σύμφωνα με το οποίο:

1. Από το αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι με το υπ΄ αριθ. 90111942 έγγραφο από 2-3-2023 απεστάλησαν ηλεκτρονικά αρχεία με καταγραφές συνομιλιών που αφορούν το Ραδιοτηλέφωνο, το Σύστημα GSM-R και της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής του Σ.Σ Λάρισας, εντός φορητής συσκευής αποθήκευσης (USB), από τη Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ στο Τμήμα Τροχαίας Λάρισας. Eν συνεχεία προσκομίστηκαν στην προαναφερθείσα αστυνομική Υπηρεσία στις 3-3-2023 και κατασχέθηκαν στις 4-3-2023. Ακολούθως απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας με την υπ΄ αριθ. 1019/21/1-ρια, από 14-3-2023 αναφορά, κατ΄ εκτέλεση της από 9-3-2023 παραγγελίας του Γ Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Λάρισας.

2. Από την Υπηρεσία μας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 3022/21/8623-α΄από 22-3-2023 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην οποία εξήχθησαν εκατοντάδες αρχεία συνοδευόμενα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνία δημιουργίας, τροποποίησης, μέγεθος και αλφαριθμητικής τους ταυτότητας κ.α.. Σημειώνεται ότι, μεταξύ αυτών των αρχείων, εμπεριέχονται τα ηχητικά αρχεία διαμόρφωσης (.wav) με ονομασίες «CH1_000003e3_443.wav» και «CH1_000003e4_443.wav». Τα εν λόγω αρχεία αποθηκεύτηκαν σε ψηφιακό μέσο σε μορφή παραρτημάτων που συνόδευε τη σχετική έκθεση.

3. Για την εν λόγω υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί και έτερες εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, κατόπιν σχετικών παραγγελιών.

4. Σημειώνεται ότι από την Υπηρεσία μας δεν πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση για την εν λόγω υπόθεση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

